Azerbaïdjan : sept personnes arrêtées lors d'une opération contre un "réseau d'espionnage" iranien

L'opération a été lancée quelques jours après l'attaque par un homme armé de l'ambassade d'Azerbaïdjan en Iran

L'Azerbaïdjan a arrêté mardi sept personnes dans la capitale Bakou et dans d'autres régions dans le cadre d'une opération contre un "réseau d'espionnage" iranien, selon les médias locaux.

Le ministère azerbaïdjanais de l'Intérieur a lancé une opération spéciale dans les rédactions des organes de presse pro-iraniens SalamNews et InterAz. Cette opération fait suite à la recommandation faite par Bakou à ses citoyens de ne pas se rendre en Iran, pays voisin, après qu'un homme armé d'un fusil kalachnikov a fait irruption dans les locaux de l'ambassade d'Azerbaïdjan à Téhéran et a ouvert le feu, tuant le chef de la sécurité de l'ambassade et blessant deux gardes de sécurité.

Cette attaque armée a suscité une vive condamnation dans le monde entier, tandis que 53 personnes, dont des diplomates travaillant à l'ambassade et des membres de leur famille, ont été évacuées du pays dimanche.

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a qualifié l'attaque de l'ambassade d'"acte de terreur".