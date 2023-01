Les USA accusent la Russie de violer un accord clé sur le contrôle des armes nucléaires

"La Russie ne respecte pas son obligation en vertu du nouveau traité START de faciliter les activités d'inspection sur son territoire"

La Russie viole un accord clé sur le contrôle des armements nucléaires avec les États-Unis en continuant de refuser d'autoriser les inspections de ses installations nucléaires, a déclaré mardi un porte-parole du département d'État.

"La Russie ne respecte pas son obligation en vertu du nouveau traité START de faciliter les activités d'inspection sur son territoire. Ce refus empêche les États-Unis d'exercer des droits importants en vertu du traité et menace la viabilité du contrôle américano-russe des armes nucléaires", a déclaré le porte-parole dans un communiqué. "La Russie n'a pas non plus respecté l'obligation du nouveau traité START de convoquer une session de la Commission consultative bilatérale conformément au calendrier prévu par le traité", a-t-il ajouté.

En vertu du nouveau traité START - le seul accord qui réglemente encore les deux plus grands arsenaux nucléaires du monde - Washington et Moscou sont autorisés à effectuer des inspections de leurs sites d'armement respectifs. Les inspections ont toutefois été suspendues en 2020, en raison de la pandémie de Covid-19,

Alors qu'une session de la Commission consultative bilatérale sur le traité devant se réunir en Égypte fin novembre a annulée au dernier moment, les États-Unis ont accusé la Russie de ce report, un porte-parole du département d'État affirmant que la décision avait été prise "unilatéralement" par Moscou.

Le traité START limite le nombre d'armes nucléaires déployées à portée intercontinentale dont les États-Unis et la Russie peuvent disposer. Il a été prolongé pour la dernière fois au début de 2021 pour cinq ans, ce qui signifie que les deux parties devront bientôt commencer à négocier un autre accord de contrôle des armements.

Le département d'État affirme que la Russie peut revenir à une conformité totale, si elle "autorise les activités d'inspection sur son territoire, comme elle l'a fait pendant des années dans le cadre du nouveau traité START", et programme également une session de la commission consultative bilatérale", a déclaré le porte-parole, soulignant que les inspecteurs russes avaient toute liberté de se rendre aux États-Unis et d'effectuer des inspections.

Lundi, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Ryabkov, a déclaré que le dernier élément restant du traité bilatéral de contrôle des armements nucléaires avec les États-Unis pourrait expirer dans trois ans sans renouvellement de l'accord. Lorsqu'on lui a demandé si Moscou pouvait envisager qu'il n'y ait pas d'accord de contrôle des armements nucléaires entre les deux nations lorsque l'extension du nouveau traité START de 2011 prendra fin après 2026, le responsable a déclaré à l'agence de presse d'État russe RIA Novosti : "C'est un scénario très possible."