"Le disque dur contenait des choses très cool dont le voleur est maintenant en possession"

Des titres et de versions démos inédites de chansons de Michael Jackson, décédé en 2009, ont été mis en ligne après le vol à Bruxelles d'un disque dur appartenant à un ingénieur du son ayant longuement collaboré avec la star.

Alors que Brad Sunberg avait prévu la semaine dernière de faire découvrir des morceaux inédits du "King of pop" à un séminaire en Belgique où il racontait les coulisses des enregistrements d'albums de la star, son ordinateur a été dérobé, le voleur ayant apparemment prémédité son acte.

Carl de Souza (AFP/Archives) Michael Jackson, lors d'une conférence de presse, à Londres, le 5 mars 2009

"On a tourné le dos quelques secondes et le matériel n'était plus là (...) C'est très triste et très frustrant. Le disque dur contenait des titres inédits, qui sont maintenant entre les mains du ", a déclaré Brad Sunberg après l'incident, appelant les fans à ne pas partager ces fichiers et à les dénoncer comme violant les droits d'auteur sur les différentes plateformes. Des versions non finalisées de We are the world et Jam ainsi que des chansons originales comme Chicago 1945 figurent parmi les titres mis en ligne frauduleusement.