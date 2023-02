La démocratie en chute libre en Russie devant le Burkina et Haïti en 2022 (étude)

La levée des restrictions liées à la pandémie de Covid-19 a renforcé le score de nombreux pays dont la France (22e, stable)

La Russie est le pays du monde où la démocratie a le plus chuté en 2022 devant le Burkina Faso et Haïti, selon une étude publiée par le groupe britannique The Economist qui réalise un classement de la démocratie dans 167 pays. L'indice de démocratie de la Russie a connu la baisse la plus importante en 2022, perdant 22 places en se retrouvant 146e.

La guerre en Ukraine "a révélé les divisions entre les démocraties développées qui soutiennent l'Ukraine et de nombreux pays en développement qui ont choisi de ne pas prendre parti", souligne l'étude. Parmi les "régimes autoritaires", d'autres pays comme Haïti "qui semble être dans un état de dissolution interne" (135e, -16 places) et le Burkina Faso (127e, -16 places), où "une insurrection islamiste a fait perdre à l'État le contrôle d'une partie du territoire" ont également vu leur indice chuter lourdement en 2022.

Cependant, la Thaïlande est le pays qui a connu la plus forte hausse d'indice en 2022, avec 17 places gagnées pour se situer 55e du classement.

La levée des restrictions liées à la pandémie de Covid-19 a renforcé le score de nombreux pays dont la France (22e, stable), l'Espagne (22e également, +2 places) et le Chili (19e +6 places) qui font leur retour dans le groupe des "démocraties complètes".