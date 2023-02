Nucléaire iranien : l'AIEA s'inquiète d'une modification technique non déclarée

Le site de Fordo est particulièrement surveillé depuis que l'Iran a commencé à y produire de l'uranium enrichi à 60% en novembre 2022

L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a rappelé l'Iran à l'ordre après avoir constaté un changement du mode opératoire pour enrichir l'uranium à 60% dans l'usine souterraine de Fordo, qui n'avait pas été signalé au préalable. L'instance onusienne, chargée de vérifier le caractère pacifique des activités nucléaires, "a détecté lors d'une visite inopinée le 21 janvier que deux cascades de centrifugeuses étaient interconnectées d'une manière sensiblement différente" à ce qui avait été déclaré par Téhéran.

Le chef de l'AIEA Rafael Grossi s'est dit "préoccupé par cette modification significative" effectuée "sans en avoir informé l'agence en amont". "Cela est incompatible avec les obligations de l'Iran et nuit à la capacité de l'Agence (...) à mettre en place des mesures efficaces sur ce site", a-t-il souligné.

Le site de Fordo est particulièrement surveillé depuis que l'Iran a commencé à y produire de l'uranium enrichi à 60% en novembre 2022, en plus du site de Natanz. Ce seuil dépasse largement celui de 3,67% fixé par l'accord de 2015 entre Téhéran et les grandes puissances et se rapproche des 90% nécessaires pour produire une bombe atomique.

Depuis le retrait des Etats-Unis de ce pacte en 2018 et le rétablissement des sanctions, la République islamique, qui a toujours nié vouloir se doter de la bombe atomique, s'est progressivement affranchie de ses engagements.