L'espérance de vie moyenne en Ethiopie est de 66 ans, inférieure à la moyenne mondiale qui est de 72 ans

Le centre médical israélien Sheba a mené cette semaine une mission humanitaire de 4 jours à Bahir Dar, en Éthiopie "axée sur les soins néonatals et les soins de santé spécialisés dans la qualité à long terme", dans le nord du pays. Cette mission s'inscrit dans le cadre de l'initiative Global Impact de Sheba, qui vise à "faire prospérer des pays par le biais des soins de santé, à innover pour mettre en œuvre des solutions de santé de pointe à l'échelle mondiale et à favoriser des relations essentielles pour renforcer les systèmes de santé plus fragiles", annonce son communiqué.

"Avec mes collègues de Sheba, je suis honorée d'avoir l'opportunité de partager nos connaissances et nos compétences avec nos collègues locaux en Éthiopie et de travailler ensemble pour traiter les patients avec les derniers traitements qui sauvent des vies", a déclaré le professeur Tzipi Strauss, directeur du département de néonatologie du centre médical Sheba. "Notre mission consiste aussi à responsabiliser et à former les équipes médicales locales afin qu'elles puissent continuer à fournir des soins de qualité longtemps après notre départ. Nous sommes convaincus qu'en travaillant ensemble, nous pouvons avoir un impact durable sur le système de santé en Éthiopie et contribuer à améliorer la vie d'innombrables familles dans la région."

Sheba Medical Center Equipe de Sheba à Bahir Dar, Ethiopie

Si le niveau des soins médicaux varie considérablement d'un bout à l'autre de l'Éthiopie, l'accès limité aux installations et équipements médicaux modernes, la pauvreté généralisée, la malnutrition et les mauvaises conditions d'hygiène ont pour conséquence une espérance de vie moyenne de 66 ans, inférieure à la moyenne mondiale de 72 ans. Malgré ces défis, le gouvernement éthiopien et les organisations internationales, avec l'aide de missions humanitaires comme celle de Sheba, s'efforcent d'améliorer le niveau général des soins de santé dans le pays et de renforcer les capacités médicales dans la région.

"L'engagement et le dévouement de Sheba à tendre la main aux personnes dans le besoin à travers le monde est un principe directeur fondamental pour nous", a déclaré Yoel Har-Even, directeur de la division internationale et du développement des ressources, Sheba Global, au Centre médical Sheba. "Notre mission en Éthiopie comprend certains des médecins les plus compétents de notre hôpital. Nous sommes fiers d'avoir un impact positif sur l'humanité et d'offrir un espoir sans frontières."