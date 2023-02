L'ONU veut élaborer une nouvelle méthode de suivi des gaz à effet de serre

"Si nous ne comprenons pas comment le climat évolue, nous ne pouvons pas planifier un avenir climatique durable" (Hugo Zunker)

Les Nations unies ont récemment lancé une initiative majeure visant à combler une lacune importante dans la lutte contre le changement climatique : le suivi normalisé et en temps réel des gaz à effet de serre. Plus de 250 experts ont été réunis cette semaine par l'Organisation météorologique mondiale (OMM) des Nations unies en Suisse, pour "assembler les différentes pièces du puzzle dans un cadre unique".

Les objectifs sont de normaliser la manière dont les informations sont produites, de combler les lacunes dans les connaissances sur la destination des émissions de gaz à effet de serre et de produire des données beaucoup plus rapides et plus précises sur l'évolution de l'atmosphère terrestre. "Le changement climatique est le défi le plus stressant et le plus durable de notre époque", a déclaré Hugo Zunker, du programme d'observation de la Terre Copernicus de l'Union européenne, lors du forum. "Si nous ne comprenons pas comment le climat évolue et quels risques ces changements entraînent, nous ne pouvons planifier un avenir climatique durable."

https://twitter.com/i/web/status/1620827917059067919 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Il est essentiel de disposer de meilleurs moyens de mesurer la pollution due au réchauffement de la planète pour répondre à l'impact sur l'humanité et permettre de prendre de meilleures décisions. Les trois principaux gaz à effet de serre sont le méthane, l'oxyde nitreux et le dioxyde de carbone, qui sont responsables de 66 % du réchauffement climatique. Selon l'OMM, l'année 2021 a été marquée par la plus forte augmentation annuelle de la concentration de méthane depuis 1980, "et nous ne comprenons pas entièrement la raison de cette augmentation", a déclaré le chef de l'OMM, Petteri Taalas.

L'OMM a déclaré qu'"à l'heure actuelle, il n'existe pas d'échange international complet d'observations des gaz à effet de serre en surface et dans l'espace." L'agence des Nations unies a également souligné que des doutes subsistaient quant au rôle joué par les endroits qui absorbent le carbone, tels que la forêt amazonienne, l'océan et les zones de permafrost comme dans les régions arctiques.