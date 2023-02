"Investissez en Israël" : l'appel de Netanyahou aux chefs d'entreprise français

"Aujourd'hui, le PIB par habitant de l'Etat hébreu est plus élevé que celui de la France, du Japon ou encore de l'Allemagne"

Une soixantaine de chefs d'entreprises se sont entretenus ce vendredi après-midi avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou en visite dans la capitale française pour une visite de trois jours, alors que le principal institut financier américain JPMorgan a mis en garde contre le risque croissant d'investir en Israël en raison des projets de grande envergure du nouveau gouvernement concernant la refonte du système judiciaire.

Benjamin Netanyahou a prononcé une allocution de 15 minutes et a exposé ses arguments pour tenter de convaincre les investisseurs en retraçant son propre parcours politique, précise la journaliste i24NEWS présente sur place. Il s'est ensuite entretenu avec les chefs d'entreprise, loin du regard de la presse.

"Lorsque j'étais ministre des Finances, je voulais faire de nombreuses réformes, et personne ne m'avait cru, mais on l'a fait", a-t-il affirmé. "Israël est devenu la nation libérale 'ouverte au business', la start-up nation que vous connaissez". "Aujourd'hui, le PIB par habitant de l'Etat hébreu est plus élevé que celui de la France, du Japon ou encore de l'Allemagne. Vous pouvez même investir dans une place de parking en Israël, cela prendra de la valeur. Je suis pour un marché libéral et pour rendre les choses plus pratiques, je vais faire des réformes", a-t-il assuré en présence des investisseurs.

M. Netanyahou s'est également adressé à tous les patrons français qui n'arrivent plus à payer leur facture d'électricité à cause de la flambée des prix de l'énergie en Europe, il a affirmé qu'aujourd'hui, Israël exporte du gaz en Europe ainsi que dans les pays arabes". "Investissez maintenant en Israël, car cela vous rapportera beaucoup d'argent", a-t-il lancé.

Le Premier ministre israélien rencontrera des responsables de la communauté juive de France ce vendredi après-midi.