Le mannequin israélien Yael Shelbia tourne la campagne de Renuar au Maroc

Elle affirme que son déménagement à Dubaï est provisoire

Le mannequin israélien Yael Shelbia, petite amie du célèbre chanteur Omer Adam, s'est rendue au Maroc pour tourner la campagne publicitaire pour la collection été de la marque Renuar. Elle n'a pas fait de séance photo le premier jour qui tombait un shabbat : "C'est la chose que j'aime le plus dans ma vie religieuse et je fais tout pour m'y tenir", a-t-elle déclaré.

Yael et Omar se sont installés le mois dernier à Dubaï pour une durée indéterminée. "Dubaï n'est pas un endroit qui a une histoire, c'est plutôt nouveau", a-t-elle expliqué soulignant que son installation est temporaire et qu'Israël reste son pays.

"Je reviendrai en Israël en février et je m'envolerai ensuite pour New York, si Dieu le veut, et j'ai toutes sortes de projets pour la période à venir", a-t-elle déclaré. "Je n'ai pas vraiment déménagé à Dubaï. Je suis israélienne, je vis en Israël, j'aime juste voyager un peu, cela fait partie de mon travail et je veux vraiment m'y consacrer."

En 2019, Shelbia a été choisie pour diriger la gamme de soins de Jenner "Kylie Skin", et a été classée numéro 7 sur la liste des 100 plus beaux visages de 2022, aux côtés de Gal Gadot et Eden Fines.