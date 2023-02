Moscou et Téhéran prévoient de créer une usine pour produire des drones de conception iranienne (média)

Les deux pays approfondissent un partenariat militaire qui alarme l'Occident

Moscou et Téhéran avancent dans leur projet de construction d'une nouvelle usine en Russie qui pourrait fabriquer au moins 6 000 drones de conception iranienne pour la guerre en Ukraine, dernier signe en date du renforcement de la coopération entre les deux nations, ont déclaré des responsables d'un pays aligné sur les États-Unis, a rapporté dimanche le Wall Street Journal.

Dans le cadre de leur alliance militaire naissante, une délégation iranienne de haut niveau s'est rendue en Russie début janvier pour visiter le site prévu pour l'usine, et régler les détails de la mise en œuvre du projet. Les deux pays ont pour objectif de construire un drone plus rapide qui pourrait poser de nouveaux défis aux défenses aériennes ukrainiennes, ont indiqué les responsables.

AFP PHOTO / HO / IRANIAN ARMY OFFICE

Selon des responsables américains, Téhéran a déjà fourni à Moscou des centaines de drones qu'elle a utilisés pour frapper des cibles militaires et civiles en Ukraine. Et l'administration Biden a prévenu que la Russie et l'Iran étaient en train de développer un "partenariat de défense à part entière". La Maison Blanche affirme que Moscou forme des Iraniens au pilotage de chasseurs russes, dans l'intention d'envoyer ces avions à Téhéran d'ici la fin de l'année.

En décembre, la Maison Blanche a prévenu que Moscou et Téhéran envisageaient de construire une ligne commune de production de drones en Russie.

Jeudi soir, le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ont exprimé leur intention de "travailler ensemble" contre les activités "déstabilisatrices" de l'Iran au Proche-Orient et contre le "soutien" de Téhéran à la Russie dans son offensive en Ukraine.

Aussi, lors de sa conférence de presse à Jérusalem la semaine dernière, le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a abordé la question de l'Iran. "Nous nous accordons sur le fait que l'Iran ne doit jamais être autorisé à acquérir l'arme nucléaire", a dit M. Blinken. "De la même façon que l'Iran a longtemps soutenu des terroristes qui attaquent des Israéliens et d'autres, le régime (iranien) fournit désormais des drones que la Russie utilise pour tuer des civils ukrainiens innocents", a-t-il accusé. En échange, la Russie fournit des armes sophistiquées à l'Iran", a-t-il encore dit.