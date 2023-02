Le ministre ukrainien des Affaires étrangères fustige Poutine après l'interview de Bennett

"Poutine est un menteur professionnel"

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleva, a fustigé ce dimanche le président russe Vladimir Poutine après l'interview de l'ancien Premier ministre Naftali Bennett, qui a déclaré avoir convaincu le maître du Kremlin de ne pas assassiner Volodymyr Zelensky.

"Ne soyez pas stupide, Poutine est un menteur professionnel. Chaque fois qu'il a promis de ne pas faire quelque chose, cela faisait partie de son plan. Dans le passé, Poutine a promis de ne pas occuper la Crimée, de ne pas violer les accords de Minsk, de ne pas envahir l'Ukraine, et pourtant il a fait toutes ces choses", a écrit le ministre ukrainien des Affaires étrangères sur Twitter.

Dans la première interview diffusée samedi soir depuis son retrait de la vie politique, Naftali Bennett a évoqué sa place de médiateur dans la guerre russo-ukrainienne : "Lors de la réunion, Poutine m'a fait deux grosses concessions.

"Je savais que Zelensky était menacé, dans un bunker", se souvient Naftali Bennett. "J'ai dit à Poutine : "Avez-vous l'intention de tuer Zelensky ?" Il a répondu : "Je ne tuerai pas Zelensky", a-t-il poursuivi. "J'ai besoin de comprendre. Est-ce que vous me donnez votre parole que vous ne tuerez pas Zelensky ?", raconte avoir redemandé Naftali Bennett à Vladimir Poutine. "Je ne tuerai pas Zelensky", lui avait à nouveau répondu le président russe.

Photo by YEVGENY BIYATOV/Sputnik/AFP via Getty Images

L'ancien Premier ministre a déclaré qu'après la fin de la réunion, il a appelé directement Zelensky et lui a assuré que Poutine n'avait pas l'intention de le tuer. "Il m'a demandé : 'Es-tu sûr ?' Je lui ai répondu : "100%, il ne te tuera pas.'" Deux heures plus tard, Zelensky s'était filmé dans une vidéo dans laquelle il disait : "Je n'ai pas peur."

Des "combats acharnés" se sont déroulés dimanche à Bakhmout, le point chaud du front dans l'est de l'Ukraine, et Kiev réclame avec insistance aux Occidentaux des avions de combat face à une situation militaire de plus en plus difficile.