Ballon abattu : la Chine accuse les États-Unis de recourir à la force de manière systématique

La Chine a accusé les Etats-Unis d'avoir "surréagi" en employant la force, et a dit se "réserver le droit" de répliquer

La Chine a accusé lundi les États-Unis de faire un usage systématique de la force, alors que l'armée américaine a abattu samedi un ballon soupçonné d'être un espion chinois, déclarant que cela avait "sérieusement affecté et endommagé les efforts et les progrès des deux parties dans la stabilisation des relations sino-américaines".

Les États-Unis ont abattu un ballon au large de la côte de Caroline après qu'il a traversé des sites militaires sensibles en Amérique du Nord. La Chine a insisté sur le fait que le survol était un "accident" impliquant un avion civil.

Le vice-ministre des Affaires étrangères, Xie Feng, a déclaré qu'il avait déposé dimanche une plainte officielle auprès de l'ambassade des États-Unis au sujet de "l'attaque américaine contre un aéronef civil chinois sans pilote par la force militaire". "Cependant, les États-Unis ont fait la sourde oreille et ont insisté sur l'utilisation sans aucun discernement de la force contre l'aéronef qui était sur le point de quitter l'espace aérien des États-Unis, ce qui a manifestement provoqué une réaction excessive et gravement violé l'esprit du droit international et des pratiques internationales", a affirmé Xie.

© AFP/Archives TEH ENG KOON Les drapeaux américains et chinois devant un bâtiment commercial à Pékin

La présence du ballon dans le ciel des États-Unis a gravement affecté les relations sino-américaines déjà tendues, et a incité le secrétaire d'État Antony Blinken à annuler brusquement un voyage à Pékin dont l'enjeu était d'apaiser les tensions. La Chine "sauvegardera résolument les droits et intérêts légitimes des entreprises chinoises, les intérêts et la dignité de la Chine et se réservera le droit de prendre les mesures nécessaires", a-t-il assuré.

Le président américain Joe Biden a donné l'ordre d'abattre le ballon après avoir été informé que le meilleur moment pour l'opération serait lorsqu'il se trouverait au-dessus de l'eau, ont indiqué des responsables américains.

"Ce que les États-Unis ont fait a sérieusement affecté et endommagé les efforts et les progrès des deux parties pour stabiliser les relations sino-américaines depuis la réunion de Bali", a souligné M. Xie, faisant référence à la récente rencontre entre M. Biden et son homologue chinois Xi Jinping en Indonésie, dont beaucoup espéraient qu'elle créerait une dynamique positive pour améliorer les liens qui ont atteint leur niveau le plus bas depuis des années. La marine américaine poursuit ses recherches pour récupérer les débris du ballon chinois.

Les deux pays sont en désaccord sur toute une série de questions allant du commerce aux droits de l'homme, mais Pékin est particulièrement sensible aux violations présumées de sa souveraineté et de son intégrité territoriale par les États-Unis et d'autres pays. Pékin proteste fermement contre les ventes de matériel militaire à Taïwan et les visites d'hommes politiques étrangers sur l'île, qu'elle considère comme un territoire chinois à récupérer par la force si nécessaire.