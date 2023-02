25 ans de "Titanic" : sortie sur les écrans d'une version remasterisée du film

James Cameron répond à la fameuse question : Jack aurait-il pu tenir avec Rose sur la planche ?

Une version remasterisée de Titanic sortira sur les écrans mercredi pour marquer les 25 ans du film. L'occasion pour les plus jeunes de découvrir ce long métrage qui a marqué toute une génération, et demeure le second plus grand succès commercial de tous les temps derrière Avatar, un autre film de James Cameron.

Nominé pour 14 Oscars, il en a remporté 11 dont ceux du meilleur film et du meilleur réalisateur. La chanteuse Céline Dion avait également raflé celui de la meilleure chanson pour My heart will go on, un titre resté dans toutes les mémoires et qui a également contribué au succès du film. Le long métrage a également été sélectionné pour être conservé au National Film Registry des États-Unis, où sont rassemblées les œuvres avec un apport "culturel, historique ou esthétiquement significatif".

Cette version remasterisée est la troisième réédition du film après celle de 2017 pour les 20 ans de sa sortie, et celle de 2012 en 3D pour marquer le centenaire du naufrage du Titanic.

Et pour faire taire le débat qui continue de faire rage depuis près d'un demi-siècle entre ceux qui affirment que Jack aurait pu tenir sur la planche aux côtés de Rose et avoir la vie sauve, et les autres qui assurent que le morceau de bois flottant était trop mince pour supporter le poids de deux héros, le réalisateur James Cameron a participé à un documentaire réalisé par National Geographic.

Intitulé Titanic : 25 years later with James Cameron, il montre le réalisateur canadien superviser une étude filmée pour tester tous les scénarios possibles, et vérifier dans quelles conditions Jack aurait pu tenir sur la planche avec Rose. Et les experts sont formels : le héros de James Cameron aurait pu survivre à la condition expresse que sa dulcinée lui cède son gilet de sauvetage pour le préserver du froid, et calmer ses tremblements qui auraient à coup sûr déstabilisé la fameuse planche.

Ce à quoi James Cameron a répondu que Jack n'aurait jamais risqué de mettre Rose en danger. "Cela ne correspondait absolument pas à la personnalité que j'ai donnée au personnage", a-t-il assuré avant de conclure : "Jack devait de toute façon mourir, c'était dans le script."