Le chef de la CIA met en garde contre "une 3e Intifada"

La violence dans la région est un "rappel désagréable des jours de la deuxième Intifada"

Le chef de la CIA, Bill Burns, qui a visité Israël et l'Autorité palestinienne il y a deux semaines, a averti que la situation fragile dans la région et la violence croissante entre Israéliens et Palestiniens pourraient conduire au déclenchement d'une troisième Intifada.

Lors d'une rare apparition à l'Université de Georgetown il y a quelques jours, Burns, qui était en visite ici avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le président de l'Autorité palestinienne, a déclaré : "Les conversations que j'ai eues avec les dirigeants m'ont laissé inquiet".

"J'étais diplomate pendant la deuxième Intifada et, comme mes collègues de la communauté du renseignement, je suis inquiet. Nous voyons aujourd'hui un rappel désagréable de certaines des réalités que nous avons déjà vues. Une partie de la responsabilité de la CIA est de travailler aussi étroitement que possible avec les services de sécurité israéliens et palestiniens pour empêcher une flambée de violence, comme nous l'avons vu ces dernières semaines. Ce sera un grand défi", a-t-il affirmé.

À propos du Moyen-Orient et de la politique américaine, Burns a déclaré : "La plus grande leçon que j'ai apprise de mes années au Moyen-Orient est l'humilité. Trop souvent, nous avons pensé que nous pouvions changer une région du monde que nous ne comprenions pas toujours bien". "En regardant vers 2023, le Moyen-Orient reviendra et sera "un défi complexe pour les politiques américains", a-t-il ajouté.

AFP

Evoquant les manifestations en Iran, le patron de la CIA a affirmé que "certains des défis au Moyen-Orient se trouvent en Iran - les protestations et le courage des manifestants, en particulier des femmes, qui en ont assez de la corruption, de l'oppression politique et des restrictions".

"Ils ont l'expérience de l'oppression, mais ils n'ont aucune réponse sur ce qui se passe dans la tête des jeunes Iraniens, qui représentent 70 % de la population. Leur manque de compréhension de ce qui se passe dans leur pays conduit à un comportement plus agressif en interne, et dans tout le Moyen-Orient, l'approfondissement des relations militaires entre l'Iran et la Russie étant particulièrement perceptible", a poursuivi le responsable.

Burns a également déclaré que de nombreux drones que la Russie utilise en Ukraine sont fabriqués en Iran. "Il y a quelques semaines, j'ai visité Kiev - j'y ai passé 30 heures, dont six dans des abris, car il y a eu deux attaques de Russes contre des installations civiles ukrainiennes. La plupart des attaques ont été menées à l'aide du Shahad-136, que l'Iran fournit à la Russie afin de tuer des citoyens ukrainiens innocents. C'est très dérangeant", a-t-il conclu.