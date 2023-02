"Je ne veux pas qu'Israël devienne l'Iran" (Yvan Attal)

"Les religieux sont les plus grands ennemis d'Israël, pas les Palestiniens", a-t-il affirmé au journal Haaretz

"Les plus grands ennemis d'Israël sont les juifs religieux et pas les Palestiniens et Je trouve dérangeant de voir ce pays donner tant de pouvoir aux partis religieux", a déclaré l'acteur franco-israélien Yvan Attal au journal Haaretz, au lendemain de la formation du gouvernement, entretien qui fait ce mardi la Une de la version anglaise du quotidien israélien.

"Ce n'est pas que je sois contre la religion, je suis juif et fier de l'être. Je suis fier de notre tradition et je la célèbre. Israël est un Etat juif et ça me va. Je ne veux simplement pas que ce pays devienne l'Iran", a-t-il affirmé.

Interrogé sur la mise en place du nouveau gouvernement de Benjamin Netanyahou, le réalisateur de Mon chien stupide dit se sentir "triste" de voir les "extrémistes" se renforcer. "J'aime l'esprit de la religion juive, sa philosophie. Mais donner autant de pouvoir à la religion via l’Etat est intrinsèquement dangereux. Néanmoins, j'aime Israël, je crois en lui et j'espère qu'il trouvera un bon moyen de gérer la situation", a-t-il poursuivi.

La dernière visite d'Attal en Israël remonte à l'été dernier. L’acteur, qui est né dans le pays, était alors venu avec sa femme Charlotte Gainsbourg et leurs trois enfants pour la première de son film Les choses humaines présenté au Festival du film de Jérusalem.

"Je suis né en Israël, je suis juif, donc je suis connecté à cet endroit. En fait, je me sens de plus en plus connecté à cet endroit. Je vois les problèmes et je veux le sauver. Je ne peux pas le faire, bien sûr, mais j'aime Israël. Je serais aussi très heureux d'y aller pour tourner un projet. Il y a tellement d'acteurs et d'actrices talentueux que cela pourrait être merveilleux", avait alors affirmé l'acteur de 58 ans.

Né à Tel-Aviv, Yvan Attal a vécu en Israël quelques années jusqu'à ce que ses parents décident de faire leurs valises et de déménager en France. "Je pense que mon père a été victime de racisme lorsque mes parents vivaient en Israël. C'était un racisme entre sépharades et ashkénazes, et il ne voulait pas avoir à faire face à quelque chose comme ça. C'est la raison principale pour laquelle ils sont partis en France. Cependant, il n'a jamais cessé d'aimer Israël", a-t-il confié à Haaretz.

Yvan Attal, réalisateur prolifique, affirme qu'il serait heureux de trouver un projet qui lui permettrait de passer du temps en Israël et d'y travailler, afin d'apprendre à connaître le pays plus en profondeur. "De mon point de vue, la meilleure façon de comprendre un pays est d'aller y travailler. Donc si par hasard un écrivain israélien lit cette interview, dites-lui que j'adorerais qu'il m'envoie un scénario". L'appel est donc lancé...