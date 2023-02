Deux Marocains parmi les milliardaires du classement Forbes

Le nigérian Aliko Dangote, avec 13,5 milliards de dollars, est lui l'homme le plus riche du continent africain

Deux Marocains figurent dans le classement des plus grosses fortunes d'Afrique du magazine économique américain Forbes. Il s'agit du Premier ministre Aziz Akhannouch, 61 ans, et d'Othmane Benjelloun, 89 ans. Avec une fortune estimée à 1,5 milliard de dollars, Akhannouch trône à la 13ᵉ place. Le Premier ministre marocain détient des intérêts financiers dans les secteurs du pétrole, du gaz et des produits chimiques par le biais de sociétés cotées en bourse telles Afriquia Gaz et Maghreb Oxygène en tant que propriétaire du groupe Akwa.

Othmane Benjelloun, PDG de la BMCE (Bank Of Africa), a perdu une place par rapport à l’année 2021 et se classe 16ᵉ. Sa fortune est estimée à 1,3 milliard de dollars, également inférieure à celle qu'il possédait en 2020. Othmane Benjelloun se positionne à la 2245ᵉ place du classement mondial.

En tête du classement mondial se trouve le président et directeur de LVMH, Bernard Arnault, avec 214 milliards de dollars, suivi du patron de Twitter, Elon Musk avec une fortune évaluée à 145 milliards de dollars.