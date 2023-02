Cette année, quatre nouveaux prix régionaux ont été créés

L'Organisation mondiale de la photographie a révélé les lauréats des prix nationaux pour les Sony World Photography Awards 2023 parmi lesquels figurent la France en première position, les Emirats arabes unis en 14e place, l'Arabie saoudite à la 20e place ou encore le Koweit en 15e position.

National Awards, Sony World Photography Awards 2023 Adil Javed, Koweit

En bas du classement figurent le Pakistan et la Croatie.

National Awards, Sony World Photography Awards 2023 Mansoor Mohsen, Arabie saoudite

Le programme des prix nationaux est une initiative mise en place par la World Photography Organisation et Sony pour soutenir les communautés photographiques locales à travers le monde. Plus de 415 000 images provenant de plus de 200 pays et territoires ont été soumises aux Sony World Photography Awards 2023. Cette année, quatre nouveaux prix régionaux ont été créés par la World Photography Organisation et Sony Europe mondiale de la photographie et Sony Europe.

-SONY WORLD PHOTOGRAPHY AWARDS 2023 Winner Qatar National Awards, photo Abdulla Al-Mushaifri

Les nouveaux prix mettent en lumière l'étendue du talent de différents pays d'Europe. Tous les lauréats des prix nationaux reçoivent un équipement d'imagerie numérique Sony et seront inclus dans l'exposition et le livre des Sony World Photography Awards.

SONY WORLD PHOTOGRAPHY AWARDS 2023 Ballerina, 2nd Place, Japan National Awards, photo Kazutoshi Ono

Les lauréats des concours étudiant, jeune des Sony World Photography Awards 2023 seront annoncés le 13 avril 2023 et seront présentés dans le cadre de l'exposition à la Somerset House de Londres.