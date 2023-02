Zoom licencie 1 300 employés soit 15% des ses effectifs

Les licenciements interviennent après que Zoom s'est agrandi 3 fois en pleine épidémie de covid-19

La société de services d'appels vidéo Zoom, devenue populaire pendant la pandémie, a annoncé le licenciement de 1 300 employés, soit environ 15 % des effectifs de l'entreprise. "Aux Zumi (employés de Zoom) qui se réveillent avec cette nouvelle ou la lisent après les heures de travail, je suis désolé que ce soit la façon dont vous le découvrez, mais nous avons pensé que c'était la meilleure façon de faire savoir à tous les employés le plus tôt possible", a déclaré un message sur le site Web signé par le PDG, M. Yuan.

Yuan a annoncé qu'en tant que PDG de l'entreprise, il assume la responsabilité de la situation et réduira son salaire de 98 % au cours des mois à venir et renoncera à la prime. Les autres membres du conseil d'administration réduiront également leur salaire de 20%.

Le package d'indemnisation pour les personnes licenciées aux États-Unis comprend jusqu'à 16 semaines de couverture de salaire et d'assurance médicale, un paiement de prime pour 2023 en fonction des performances de l'entreprise, 6 mois d'acquisition d'options et d'actions bloquées et une enveloppe d'aide à la carrière.

Les licenciements, explique Yuan, interviennent après que Zoom s'est agrandi 3 fois en pleine épidémie de Coronavirus afin de satisfaire les besoins des nombreux utilisateurs, mais cette expansion s'est faite rapidement, ce qui signifiait que l'entreprise n'a pas vraiment approfondi l'analyse de la croissance et la question de savoir si elle était durable à long terme.