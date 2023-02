Analyse : l'aide après le tremblement de terre permet de renforcer les liens d'Assad en Syrie

Les États arabes ont repris de plus en plus de liens avec la Syrie

Alors que l'aide internationale continue d'affluer en Turquie et en Syrie plus de trois jours après les tremblements de terre meurtriers qui ont fait des milliers de morts, les nations arabes et d'autres pays de la région ont offert leur soutien et leur assistance. Des Émirats arabes unis - qui ont promis 100 millions de dollars à la Syrie et à la Turquie - à l'Arabie saoudite, l'Irak, l'Iran et la Tunisie, pour n'en citer que quelques-uns, des dizaines d'avions cargo transportant de l'aide d'urgence et des fournitures de secours continuent d'atterrir dans les pays voisins touchés par le séisme.

Mais malgré les élans de solidarité, les tremblements de terre de lundi sont survenus à un moment tumultueux de combats intenses à la frontière turco-syrienne. Et comme certaines zones du nord de la Syrie sont contrôlées par les rebelles, l'acheminement de l'aide aux Syriens semble plus difficile, ce qui n'échappe pas au régime.

"Le gouvernement syrien est prêt à soutenir tous les pays qui souhaitent fournir un abri, de la nourriture et des médicaments aux Syriens. Nous pouvons aider et soutenir n'importe quel endroit en Syrie", a déclaré Bassam Sabbagh, l'ambassadeur syrien auprès des Nations unies. Et les catastrophes ont également donné aux dirigeants l'occasion d'établir de nouveaux liens.

"Nous sommes ici aujourd'hui pour l'arrivée de l'aide égyptienne qui a été envoyée à la demande du président, Abdel Fattah al-Sisi, et par le biais d'un appel téléphonique avec le président (syrien) Bashar al-Assad", a annoncé Mahmoud Omer, l'envoyé de l'Égypte en Syrie.

"M. Sisi a confirmé qu'elle serait envoyée aujourd'hui en tant que contribution de l'Égypte au soutien de la Syrie dans ces circonstances difficiles dues à ce tremblement de terre dévastateur", a-t-il ajouté.

Contrairement à d'autres États arabes qui ont rompu leurs liens avec Damas pendant les 12 années de guerre civile en Syrie, l'Égypte a maintenu des relations correctes avec le régime Assad. Mais les médias d'État égyptiens ont noté que l'appel Assad-Sisi était le premier entre les deux dirigeants depuis que Sisi a pris ses fonctions en 2014.

Bien que le régime soit toujours soumis à des sanctions internationales, ces dernières années, les États arabes ont repris de plus en plus de liens avec la Syrie. Ainsi, au lendemain des tremblements de terre meurtriers, la diplomatie change rapidement de cap au Moyen-Orient, avec le potentiel d'entraîner un autre type de secousse dans la région.