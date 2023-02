Barcelone rompt ses liens avec Tel-Aviv en raison de "l'apartheid"

Dans environ deux semaines, l'initiative devait être soumise à un vote démocratique au conseil municipal

Accompagnée de représentants pro-palestiniens, la maire de Barcelone, Ada Colao, a convoqué une conférence de presse au cours de laquelle une annonce fracassante a été faite : la capitale de la Catalogne va rompre ses liens avec l'État d'Israël en raison, selon elle, de la politique "d'apartheid envers les Palestiniens". La conférence de presse s'est terminée par les applaudissements des partisans de l'initiative après que l'un des orateurs invités ait lancé "Vive la Palestine libre".

De plus, Colao a envoyé une lettre officielle au Premier ministre Benjamin Netanyahou, expliquant la démarche unilatérale de Barcelone.

"J'ai décidé de rompre temporairement les relations avec l'État d'Israël et ses institutions officielles, y compris l'Alliance des villes jumelles avec la municipalité de Tel-Aviv, jusqu'à ce que les autorités israéliennes mettent fin à la violence systématique et à la violation des droits de l'homme du peuple palestinien", a-t-elle déclaré. Elle a précisé que le gel des relations est temporaire et non dirigé contre les citoyens.

Dans environ deux semaines, l'initiative devait être soumise à un vote démocratique au conseil municipal, mais Colao a décidé de prendre les choses en main sans vote.