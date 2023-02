Le chef de la communauté juive d'Antakya et sa femme retrouvés sans vie sous les décombres

Le séisme a fait plus de 17 500 morts en Turquie et en Syrie

Shaul et Fortuna Janudi, le chef de la communauté juive d'Antakya, et sa femme, ont été retrouvés sans vie en Turquie lors d'une mission de sauvetage israélienne. Leurs corps ont été sortis des ruines d'un immeuble qui s'est effondré suite aux tremblements de terre lundi, a annoncé l'organisation israélienne de secours Zaka.

L'équipe de secours est arrivée sur les lieux et a travaillé intensément dans des conditions difficiles pendant de nombreuses heures, jusqu'à ce que les deux corps soient localisés. "L'organisation Zaka est en contact permanent avec les membres de la famille Janudi et les accompagne tout au long du processus", indique le communiqué. "A ce stade, les volontaires de la délégation israélienne en Turquie poursuivent leur efforts pour localiser des signes de vie et sauver davantage de civils des ruines." Le couple se trouvait sous les ruines du bâtiment où il résidait au moment de la catastrophe. Le frère de Shaul, Ezra Janudi, est arrivé dans la région et a rapporté qu'il pouvait entendre des voix de personnes sous les ruines du bâtiment.

Le séisme a fait plus de 17 500 morts en Turquie et en Syrie. Des équipes israéliennes ont été envoyées dès mardi pour retrouver les survivants et aider la population sur place.