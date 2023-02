Les États-Unis imposent de nouvelles sanctions visant les produits pétrochimiques et le pétrole iraniens

"Les États-Unis restent concentrés sur le ciblage des sources de revenus illicites de Téhéran

Les États-Unis ont imposé jeudi des sanctions à des sociétés qu'ils accusent de jouer un rôle essentiel dans la production, la vente et l'expédition de produits pétrochimiques et de pétrole iraniens à des acheteurs en Asie, alors que Washington accroît la pression sur Téhéran.

Dans un communiqué, le département du Trésor américain a déclaré avoir imposé des sanctions à six fabricants de produits pétrochimiques basés en Iran et à leurs filiales, ainsi qu'à trois entreprises de Malaisie et de Singapour, pour la production, la vente et l'expédition de produits pétrochimiques et de pétrole iraniens d'une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars.

La dernière action des États-Unis contre la contrebande de pétrole iranien intervient alors que les efforts visant à relancer l'accord nucléaire iranien de 2015 sont au point mort et que les liens entre la République islamique et l'Occident sont de plus en plus tendus.

"L'Iran se tourne de plus en plus vers des acheteurs d'Asie de l'Est pour vendre ses produits pétrochimiques et pétroliers, en violation des sanctions américaines", a déclaré Brian Nelson, sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier, dans le communiqué.

"Les États-Unis restent concentrés sur le ciblage des sources de revenus illicites de Téhéran, et continueront à appliquer leurs sanctions contre ceux qui facilitent sciemment ce commerce", a-t-il poursuivi.