Le ballon chinois était équipé de dispositifs de collecte de renseignements, affirment les Etats-Unis

"Le ballon disposait de plusieurs antennes capables de localiser et de recevoir des fréquences"

Un haut responsable du département d'État du gouvernement américain a déclaré jeudi que des photos du ballon chinois qui a explosé au-dessus de l'océan Atlantique montrent qu'il était équipé, entre autres, de dispositifs de collecte de renseignements de type "sigint". Cela signifie que, selon le département d'État, le ballon est capable de collecter des informations à partir de transmissions électroniques.

Selon le responsable, des photos prises par un avion américain U2 qui suivait le ballon montrent un instrument conçu pour recueillir des renseignements, et non pour vérifier la météo. "Il avait plusieurs antennes capables de localiser et de recevoir des fréquences", a-t-il déclaré. "Il avait également des panneaux solaires qui lui permettaient de fournir de l'énergie pour faire fonctionner de nombreux capteurs intelligents", a ajouté le responsable sous couvert d'anonymat.

Le ballon chinois a été abattu samedi dernier par un avion de guerre américain au-dessus de l'océan Atlantique après avoir séjourné dans l'espace aérien américain pendant quatre jours.

Selon le quotidien britannique "The Guardian", l'avion a également survolé des zones où les États-Unis maintiennent des "bombardiers stratégiques" et des ogives nucléaires dans des bases souterraines.