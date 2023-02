L'Iran teste les capacités de ses drones en Ukraine

Les drones utilisés en Ukraine finiront par atteindre Israël, estiment de hauts responsables ukrainiens

L'Iran se sert de la guerre en Ukraine pour tester les capacités de ses drones et les améliorer, a déclaré vendredi Damien Spleeters, chercheur de l'organisation britannique Conflict Armament Research (CAR), au radiodiffuseur public israélien Kan, qui a eu accès à certaines armes que la Russie a utilisées en Ukraine. Parmi elles, se trouvent des drones iraniens Shahed 136, abattus par la défense ukrainienne.

https://twitter.com/i/web/status/1623671735915520000 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Les drones possèdent une charge explosive centrale, et autour d'elle 18 autres petites charges, conçues pour provoquer un impact à 360 degrés", explique le chercheur. "Les Iraniens ont également ajouté aux drones des éclats d'obus qui endommagent les câbles électriques et les bâtiments dans le but de causer le plus de dégâts possible", poursuit-il.

AP Photo/Ebrahim Noroozi, File Illustration - Un drone iranien Shahed

Les chercheurs de CAR ne sont pas en mesure de dire si les Iraniens ont amélioré le Shahed spécifiquement pour les Russes, mais la version utilisée en Ukraine répond bel et bien aux objectifs du Kremlin. Le drone actuel est beaucoup plus meurtrier que la version précédente puisqu’il peut voler plus librement et contourner les obstacles, tels que les blocages GPS, grâce aux améliorations apportées.

https://twitter.com/i/web/status/1623702917411643392 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

De hauts responsables ukrainiens ont déclaré à Kan que ces drones constituent la raison pour laquelle Israël doit augmenter son aide à l'Ukraine, car selon eux, ces armes finiront sans aucun doute par atteindre Israël. "Israël doit nous aider avec des équipements anti-drones", martèlent-ils. "Nous avons un ennemi commun qui utilise l'Ukraine comme terrain de jeu pour tester des armes. C'est pourquoi Israël doit nous aider beaucoup plus avec des armes défensives", a quant à lui réagi l'ambassadeur d'Ukraine en Israël, Yevgen Kornichuk.