Iran : le président Ebrahïm Raïssi va se rendre en Chine pour "renforcer la coopération économique"

Le président iranien Ebrahim Raïssi va se rendre en Chine dans la semaine pour une visite d'État de trois jours visant à renforcer la coopération économique entre les deux pays, ont rapporté dimanche les médias d'État. Ebrahim Raïssi partira pour Pékin lundi soir à l'invitation du président chinois Xi Jinping, a indiqué l'agence de presse nationale iranienne IRNA.

Les deux présidents se sont rencontrés pour la première fois en septembre dernier en Ouzbékistan lors du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, où le président iranien a appelé à l'élargissement des relations entre les deux pays. Ebrahim Raïssi devrait s'entretenir en privé avec son homologue chinois, tandis que les délégations des deux pays devraient signer des "documents de coopération", selon IRNA.

Raïssi participera également à des réunions avec des hommes d'affaires chinois et des Iraniens vivant dans le pays. L'Iran et la Chine ont des liens économiques forts, notamment dans les domaines de l'énergie, du transit, de l'agriculture, du commerce et de l'investissement.

Les deux pays ont signé en 2021 un "pacte de coopération stratégique" d'une durée de 25 ans, qui comprend des volets "politique, stratégique et économique".

La Chine est le premier partenaire commercial de l'Iran, a indiqué l'IRNA, citant les statistiques sur 10 mois des autorités douanières iraniennes. Les exportations de l'Iran vers Pékin s'élevaient à 12,6 milliards de dollars (11,7 milliards d'euros), tandis qu'il importait de Chine des biens d'une valeur de 12,7 milliards de dollars (11,87 milliards d'euros).