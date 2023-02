Séisme en Syrie : il est "absolument injuste" d'être accusé de ne pas fournir d'aide (envoyé de l'UE)

"Nous appelons les autorités de Damas à ne pas politiser la livraison de l'aide humanitaire"

L'envoyé de l'Union européenne en Syrie a déclaré dimanche qu'il n'était pas juste d'accuser l'Europe de ne pas avoir fourni suffisamment d'aide aux Syriens à la suite du tremblement de terre qui a dévasté une grande partie de la Syrie et de la Turquie la semaine dernière.

Dan Stoenescu a déclaré à l'agence Reuters que les États membres de l'UE avaient rassemblé plus de 50 millions d'euros pour fournir de l'aide et soutenir les missions de sauvetage et les premiers soins dans les parties de la Syrie tenues par le gouvernement et celles contrôlées par l'opposition.

"Il est absolument injuste d'être accusé de ne pas fournir d'aide, alors qu'en réalité, c'est exactement ce que nous faisons depuis plus de dix ans et que nous faisons beaucoup plus, même pendant la crise du tremblement de terre", a affirmé M. Stoenescu. Le séisme de magnitude 7,8 a fait plus de 3 500 morts en Syrie, où un conflit vieux de 12 ans avait déjà fait des centaines de milliers de morts et contraint des millions de personnes à se déplacer à l'intérieur du pays et au-delà de ses frontières.

Le gouvernement syrien, qui fait l'objet de sanctions occidentales, a lancé un appel à l'aide de l'ONU tout en précisant que toute assistance doit être coordonnée avec Damas et acheminée depuis la Syrie, et non depuis la frontière turque vers les zones d'opposition syriennes.

Une cargaison de 30 tonnes d'aide humanitaire du gouvernement italien - comprenant quatre ambulances et 13 palettes de matériel médical - a atterri à Beyrouth samedi, en route vers Damas. Il s'agit de la première aide européenne à destination de la Syrie.

M. Stoenescu a déclaré que l'UE encourageait les États membres à fournir de l'aide et que les sanctions "n'empêchent pas l'acheminement de l'aide humanitaire." Mais il a ajouté que l'UE avait prévu que les partenaires humanitaires pourraient demander des exemptions "à des fins humanitaires et est prête à clarifier davantage ces possibilités."

"Plus le récit des sanctions est perpétré, plus les acteurs honnêtes qui veulent aider sont inhibés et ont peur de s'impliquer dans les efforts humanitaires internationaux", a-t-il poursuivi. L'UE cherchait des "garanties suffisantes" pour s'assurer que l'aide fournie atteindrait les personnes vulnérables, a affirmé Stoenescu, ajoutant que le gouvernement syrien était susceptible détourner l'aide humanitaire étrangère.

"Nous appelons les autorités de Damas à ne pas politiser la livraison de l'aide humanitaire et à s'engager de bonne foi avec tous les partenaires humanitaires et les agences de l'ONU pour aider les gens", a-t-il conclu.