Élargir la coopération israélo-japonaise : entretien exclusif avec la délégation d’Ibaraki

"Israël et le Japon sont situés aux extrémités opposées de l'Asie, mais c'est un fait qui les lie plutôt qu'il ne les sépare. Le vaste continent asiatique est leur trait d'union, et la conscience de leur destin asiatique est leur pensée commune", avait déclaré le Premier ministre israélien David Ben Gourion, le 1er juillet 1952. Deux mois plus tôt, le 15 mai 1952 marquait le début d’une relation spéciale qui allait unir le Japon et Israël, avec notamment la reconnaissance de l’Etat hébreu et l’installation d’une délégation israélienne à Tokyo. Depuis, les liens politiques et économiques florissants n’ont cessé de croître grâce à de multiples coopérations dans différents domaines.

i24NEWS a eu l’immense privilège de rencontrer dimanche à Tel-Aviv une délégation de la préfecture japonaise d’Ibaraki, située à proximité de Tokyo, à l’occasion de sa première visite en Israël. Le développement d'infrastructures durables, l'accélération de la transition énergétique et la gestion des barrières commerciales sont à l'ordre du jour de leur voyage d’affaires.

Tout au long de la semaine, M. Nobuo Maezawa, directeur adjoint de la division du développement régional de la préfecture d'Ibaraki, Mme Hiromi Shimokawabe, responsable de l'équipe des relations publiques d'Ibaraki et M. Kazuyuki Kikuchi, directeur adjoint de l'équipe des relations publiques internationales et du pôle stratégie d’entreprise d’Ibaraki vont rencontrer des organisations qui soutiennent l’innovation, des startups, des entreprises leaders mais aussi le centre Ramot de l’Université de Tel-Aviv (l'une des principales universités de recherche et d'enseignement d'Israël) dans le but de créer des collaborations.

"Nous voulons augmenter notre compétitivité tout en offrant des opportunités commerciales aux entreprises israéliennes à travers une coopération. Nous avons aussi pour mission d’encourager ces entreprises à se relocaliser à Ibaraki ainsi qu’à développer la co-recherche pour les nouvelles technologies", a déclaré M. Kazuyuki Kikuchi à i24NEWS.

Leur visite a également pour objectif de promouvoir les échanges et le partage de savoirs sur la manière d'élargir les investissements dans l'innovation et la technologie et de contribuer aux ambitions vertes du "zéro émission nette."

Dimanche, la délégation d’Ibaraki a notamment rencontré les dirigeants de la startup Eco Wave Power, une société suédoise, fondée à Tel-Aviv en 2011, qui a développé une technologie brevetée, intelligente et rentable pour transformer les vagues de l’océan et de la mer en électricité verte.

Que s’apportent le Japon et Israël?

Israël est réputé mondialement pour être la startup nation par excellence, mais il s’attache aussi sans relâche à gagner du terrain sur le marché international. Il a donc tout à apprendre du Japon, qui est la 3e puissance économique mondiale.

"Nous pouvons sans aucun doute permettre aux entreprises israéliennes de prendre davantage d’ampleur sur la scène internationale. Nous avons aussi la capacité d’augmenter la valeur mixte des entreprises israéliennes. En contrepartie, le Japon qui fait face à de nombreux enjeux sociétaux compte tenu d’une faible mortalité et d’une population vieillissante, a besoin d’Israël", explique M. Kazuyuki Kikuchi.

"Les gaz à effet de serre représentent un problème mondial et notre gouvernement vise à atteindre la neutralité carbone en 2050; c’est dans cette voie qu’Israël peut nous apporter des technologies innovantes en matière d’énergie verte", poursuit-il.

Selon la délégation d’Ibaraki, la coopération la plus significative entre les pays concerne l’agriculture et les biosciences. "Je pense qu'Israël est le leader mondial en agriculture du futur. Qui aurait pu imaginer qu’un pays qui était à l’origine un désert, devienne le plus avancé en technologie agricole!".

Sayoko Oyama i24NEWS et la délégation de la préfecture d'Ibaraki, le 12.02.23

Les investissements japonais en hausse en Israël

Ces dernières années, les investissements étrangers japonais dans l'industrie technologique israélienne ont connu une croissance exponentielle. Le commerce entre Israël et le japon valait déjà plus de 2,3 milliards de dollars en 2021. Plus de 90 entreprises japonaises sont actuellement actives en Israël et ont été particulièrement prospères depuis une décennie.

Au cours des deux dernières années, la préfecture d'Ibaraki a travaillé en étroite collaboration avec l'ambassade d'Israël à Tokyo pour renforcer les relations bilatérales et accélérer les investissements étrangers directs. Elle est également en discussion avec une entreprise israélienne spécialisée dans les énergies renouvelables qui envisage de pénétrer le marché japonais dans les prochaines années.

"Depuis 2021, nous organisons régulièrement des webinaires sur les technologies israéliennes, en particulier dans les domaines des biosciences et des soins dentaires afin de faire connaître le savoir-faire israélien", a affirmé Mme Hiromi Shimokawabe.

Un lien unique entre Ibaraki et Israël

La préfecture d’Ibaraki qui fait partie de l’agglomération de Tokyo est la 3e plus grande production agricole du Japon avec 3 milliards de dollars en 2020. Ibaraki détient aussi la première place dans les ventes qui concernent l’agriculture depuis 19 ans dans cette région.

"Pour les années à venir, nous allons communiquer encore davantage avec l’ambassade israélienne à Tokyo afin de nous tenir informés des avancées technologiques, mais aussi parce que nous souhaitons que des sociétés israéliennes voient le jour à Ibaraki", assure M. Kazuyuki Kikuchi.

"Lorsque je rencontre des représentants d’entreprises israéliennes, via zoom, je sens l’engouement et la détermination qu’a Israël de se perfectionner sans arrêt. Ils sont vraiment passionnés. Contrairement à la mentalité japonaise qui vise d’abord le marché local, les Israéliens ont d’emblée de grandes ambitions et cherchent de plus en plus à s’implanter à l’international, c’est fantastique", a-t-il conclu.

Alors que les premiers vols directs entre Israël et le Japon débuteront en mars, une délégation israélienne se rendra à Ibaraki le mois prochain pour explorer les possibilités d’y développer du business.

