Soutien à l'Ukraine et aux dissidents iraniens lors de la Berlinale

"Cette année, plus que jamais, faire partie de la Berlinale signifie soutenir ceux qui se battent pour exprimer leurs idées"

Soutien à l'Ukraine et aux dissidents iraniens: le festival international du film de Berlin manifeste son engagement pour les libertés avec un parterre de stars bien plus important cette année que pendant les restrictions sanitaires du Covid.

Troisième manifestation européenne par son ampleur et première du calendrier avant Cannes en mai et Venise en septembre, la 73e édition de la Berlinale (du 16 au 26 février) se déroule un an après le début de l'offensive russe en Ukraine.

"Cette année, plus que jamais, faire partie de la Berlinale signifie soutenir ceux qui se battent pour exprimer leurs idées, et ceux qui refusent de se soumettre à une version conformiste de la réalité qui dicte ce qui peut et doit être dit", affirme l'Italien Carlo Chatrian, co-directeur du festival. Au programme notamment, neuf films, principalement des documentaires, sur la vie des Ukrainiens en temps de guerre, dont "Superpower" de l'acteur et réalisateur Sean Penn.

L'Américain aux deux Oscars ("Harvey Milk" et "Mystic River") était à Kiev pour réaliser un documentaire quand l'invasion russe a démarré le 24 février. Il met en scène le président Volodymyr Zelensky, qui avait à l'époque loué son courage. L'Iran, où le réalisateur Jafar Panahi vient d'être libéré sous caution après sept mois de prison, aura aussi une belle place dans une Berlinale qui se veut le porte-voix des artistes en résistance.

Plusieurs films sur ce pays sont inscrits dans des sections parallèles et des scéances de discussions se pencheront sur les évolutions du mouvement de contestation contre le régime qui a éclaté depuis septembre.