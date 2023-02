Des descendants de nazis organisent des marches pour Israël

2 000 Chrétiens du monde entier sont attendus en mai pour marquer le 75e anniversaire de l'État d'Israël

Une organisation évangélique basée en Allemagne qui commémore la mémoire de la Shoah en organisant des marches dans le monde entier contre l'antisémitisme et en faveur d'Israël va faire venir 2 000 partisans chrétiens, dont des descendants de nazis, à Jérusalem ce printemps pour marquer le 75e anniversaire de l'indépendance de l'État juif.

"En tant que descendants des auteurs de crimes nazis, il ne suffit pas de dire 'plus jamais ça', a déclaré le pasteur Jobst Bittner, fondateur du mouvement March of Life, dans une interview accordée à Jewish News Syndicate (JNS depuis l'Allemagne). "Nous devons être responsables pour faire quelque chose et nous appelons les gens à s'exprimer contre l'antisémitisme et à se tenir aux côtés d'Israël."

Bittner, dont le père était officier dans l'Afrika Corps de la Wehrmacht pendant la Seconde Guerre mondiale, a été honoré par Israël pour son soutien indéfectible à l'État juif. Il considère sa fondation comme l'un des plus grands miracles de notre époque.

"Lorsque nous prions pour la paix de Jérusalem, nous prions pour que toutes les nations prennent position pour Israël", a-t-il déclaré.

Depuis sa création en 2007, l'organisation s'est étendue à plus de 20 nations et 500 villes et a organisé des marches en Allemagne, en Autriche, en Bolivie, en Colombie, en République dominicaine, en Équateur, en Finlande, en Hongrie, en Irlande, en Irlande du Nord, au Paraguay, au Pérou, en Pologne, en Suisse, en Ukraine, aux États-Unis et en Israël.

L'événement du 16 mai à Jérusalem sera suivi par des parlementaires israéliens et sera suivie de marches le lendemain dans huit villes du monde.