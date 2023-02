Plus de 7 millions d'enfants impactés par les séismes en Turquie et en Syrie (Unicef)

Le bilan provisoire s'élève à près de 37 000 morts

Plus de 7 millions d'enfants sont affectés par les séismes dévastateurs qui ont frappé la Turquie et la Syrie le 6 février, a indiqué l'Unicef mardi, craignant que plusieurs milliers d'entre eux n'aient été tués.

"En Turquie, le nombre total d'enfants vivant dans les dix provinces touchées par les deux tremblements de terre s'élevait à 4,6 millions d'enfants. En Syrie, 2,5 millions d'enfants sont touchés", a déclaré James Elder, un porte-parole de l'organisation, lors d'un point de presse régulier à Genève.

Le bilan provisoire s'élève à près de 37 000 morts.

L'Unicef craint que "plusieurs milliers d'enfants aient été tués". Ces chiffres, a expliqué le porte-parole, n'ont pas été vérifiés mais il est clair qu'ils "vont continuer à augmenter".

Selon l'Unicef, des dizaines de milliers de familles, vivant à l'extérieur dans des zones ouvertes, sont exposées au froid. "Chaque jour, des informations font état d'un nombre croissant d'enfants souffrant d'hypothermie et d'infections respiratoires", a indiqué James Elder, soulignant que des familles dorment avec des enfants dans les rues, les centres commerciaux, les écoles, les mosquées, les gares routières et sous les ponts.

En Turquie, l'Unicef, en coordination avec le ministère de la Famille et des Services sociaux, a déployé des travailleurs sociaux dans les hôpitaux pour aider à identifier les enfants non accompagnés et séparés. En outre, l'organisation a lancé dix nouvelles lignes d'assistance téléphonique aux enfants non accompagnés et séparés.