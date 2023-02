"Nous nous opposons fermement à ces actions unilatérales qui ne font qu’accroître les tensions entre Israéliens et Palestiniens"

Washington, Berlin, Paris, Rome et Londres se sont dits "fermement" opposés mardi à la décision d'Israël de légaliser neuf avant-postes en Cisjordanie et de projeter de nouveaux logements dans les implantations existantes, qui ne fait "qu’accroître les tensions entre Israéliens et Palestiniens".

"Nous nous opposons fermement à ces actions unilatérales qui ne font qu’accroître les tensions entre Israéliens et Palestiniens et qui nuisent aux efforts visant à parvenir à la solution négociée des deux États", écrivent les chefs de la diplomatie des cinq pays, dans cette déclaration commune.

Les mesures annoncées dimanche par le cabinet de sécurité israélien ont été présentées comme une réponse à une série d'attaques terroristes palestiniennes à Jérusalem-Est, dont une ayant fait trois morts vendredi.

Les neuf avant-postes en question étaient jusque-là illégales au regard du droit israélien, car établies sans l'aval du gouvernement, tandis que pour l'ONU toute l'entreprise des implantations juives en Cisjordanie est illégale au regard du droit international.

"Profondément préoccupés" par l'annonce d'Israël, les Etats-Unis et les quatre pays européens rappellent dans leur communiqué qu'"une paix globale, juste et durable au Proche-Orient doit être obtenue par des négociations directes entre les parties". "Nous continuons de suivre de près les évolutions de la situation sur le terrain portant atteinte à la viabilité de la solution des deux États et à la stabilité de la région dans son ensemble", écrivent-ils encore.