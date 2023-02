La France cherche un successeur à Mahmoud Abbas (média)

Paris rassemble des noms pour envisager la succession du chef de l'Autorité palestinienne, qui aura 88 ans le mois prochain

Préoccupé par l'impasse actuelle du conflit israélo-palestinien, le président français Emmanuel Macron commencerait à chercher un successeur au président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, qui aura 88 ans en mars.

Cette information intervient peu après que M. Macron a reçu le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à Paris, dans un contexte de nouvelle flambée de violence meurtrière en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Selon Le Figaro, "le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, 87 ans, s'accroche à son pouvoir, repoussant toute nouvelle élection législative de peur que son parti ne la perde."

Une source proche de Macron, a indiqué que le président a chargé "cinq anciens et actuels consul généraux de France à Jérusalem, cinq anciens et actuels ambassadeurs de France à Tel-Aviv, et cinq anciens et actuels patrons de la DGSE (services de renseignement extérieur), d'établir, chacun de leur côté, une liste de deux noms de Palestiniens", qui pourraient succéder à Mahmoud Abbas.

Un diplomate a affirmé qu'il était difficile de trouver une alternative à Abbas, car les Palestiniens qui ne font pas partie de l'establishment politique actuel à Ramallah sont réticents à prendre le poste par crainte d'être gênés par les divisions internes de l'Autorité palestinienne.

Un autre diplomate a affirmé aux médias français que, comme Paris n'a pas d'autorité sur l'Autorité palestinienne, elle devrait se coordonner avec les États-Unis sur cette question. Il a toutefois ajouté qu'il était peu probable que Washington soit intéressé à aider la France.

Selon le quotidien, M. Macron est attaché à la solution des deux États, mais la juge irréaliste dans le contexte actuel d'escalade de la violence, de la décision d'Israël de légaliser et de construire davantage d'avant-postes en Cisjordanie et de "l'impuissance" de l'Autorité palestinienne.