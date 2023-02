La Chine salue la "solidarité" avec l'Iran et appelle à une résolution rapide du problème nucléaire

Les deux pays sont soumis à la pression des nations occidentales en raison de leurs positions sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie

Le président chinois Xi Jinping a salué mardi la "solidarité" de Pékin avec l'Iran et a appelé à une résolution rapide de la question nucléaire de Téhéran, alors qu'il accueillait le dirigeant de la République islamique Ebrahim Raïssi pour un voyage de trois jours.

Pour la première visite d'État d'un président iranien en Chine depuis plus de 20 ans, M. Raïssi et une importante délégation commerciale et financière ont été accueillis par M. Xi à Pékin. "Face aux changements complexes actuels du monde, de l'époque et de l'histoire, la Chine et l'Iran se sont soutenus mutuellement (et) ont travaillé ensemble dans la solidarité et la coopération", a déclaré Xi, selon le radiodiffuseur d'État CCTV.

Les deux pays sont soumis à la pression des nations occidentales en raison de leurs positions sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie, tandis que l'Iran fait déjà l'objet de sanctions américaines strictes en raison de son programme nucléaire. L'Iran est devenu l'un des derniers alliés de la Russie - avec la Chine - alors que Moscou s'est enfoncé davantage dans l'isolement international en raison de sa guerre.

L'Iran a été accusé par les pays occidentaux de fournir des drones armés à la Russie pour qu'elle les utilise dans le cadre de son "opération militaire spéciale", ce qu'elle nie. L'offensive de Moscou en Ukraine est un sujet sensible pour Pékin, qui a cherché à se positionner comme neutre tout en offrant un soutien diplomatique à son allié stratégique, la Russie.

La Chine "soutient l'Iran dans la sauvegarde de sa souveraineté nationale, de son indépendance, de son intégrité territoriale et de sa dignité nationale... et dans sa résistance à l'unilatéralisme et à l'hégémonisme", a poursuivi M. Xi. Pékin s'oppose également "aux forces extérieures qui s'ingèrent dans les affaires intérieures de l'Iran et portent atteinte à la sécurité et à la stabilité du pays" et continuera à "promouvoir une résolution rapide et appropriée de la question nucléaire iranienne".

Selon CCTV, les deux parties ont signé un certain nombre de documents de coopération bilatérale dans les domaines de l'agriculture, du commerce, du tourisme, de la protection de l'environnement, de la santé, des secours en cas de catastrophe, de la culture et du sport.