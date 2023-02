Les armes iraniennes saisies par la marine américaine pourraient aller en Ukraine

Les autorités américaines envisagent d'envoyer une cache d'armes pour aider Kiev dans sa lutte contre la Russie

Les États-Unis envisagent d'envoyer à l'Ukraine des milliers d'armes saisies et plus d'un million de munitions qui étaient initialement destinées à la milice Houthi soutenue par l'Iran, selon un rapport du Wall Street Journal de mardi citant des responsables américains et européens.

Selon le journal, les responsables américains envisagent d'envoyer à l'Ukraine plus de 5 000 fusils d'assaut, 1,6 million de munitions pour armes légères, un petit nombre de missiles antichars et plus de 7 000 fusibles de proximité saisis ces derniers mois au large des côtes du Yémen auprès de contrebandiers soupçonnés de travailler pour l'Iran.

Selon le WSJ, le défi pour l'administration Biden est de trouver une justification juridique au transfert des armes saisies à l'Ukraine, car l'embargo sur les armes imposé par l'ONU oblige les États-Unis et leurs alliés à les détruire, les stocker ou les éliminer. Les avocats de l'administration Biden seraient en train d'examiner s'il existe une faille juridique qui permettrait ce transfert.

Les fusils et les munitions ont été saisis ces derniers mois par les États-Unis et la France dans le cadre d'un effort mondial visant principalement à empêcher l'Iran d'introduire clandestinement des armes au Yémen. "C'est un message qui consiste à prendre des armes destinées à armer les mandataires de l'Iran et à les retourner pour réaliser nos priorités en Ukraine, où l'Iran fournit des armes à la Russie", a déclaré le WSJ citant un responsable américain.

Les États-Unis et leurs alliés ont accusé l'Iran de fournir aux Houthis des missiles, des drones et d'autres armes utilisées dans les attaques contre l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et les forces yéménites qui tentent de vaincre les militants soutenus par l'Iran. L'Iran soutient ouvertement les Houthis sur le plan politique, mais dément tout transfert d'armes en violation des résolutions des Nations unies.