Par crainte pour sa vie, Poutine voyage en Russie dans un train privé et sécurisé (médias)

Le train est blindé et protégé, contient un bureau et une chambre et des équipements de communication avancés

Selon de nouvelles enquêtes menées par des médias indépendants, le président russe Vladimir Poutine se rend à ses résidences et en revient à bord de trains blindés et protégés utilisant des gares construites exclusivement pour lui depuis qu'il a ordonné l'invasion de l'Ukraine.

Les auteurs de ces informations établissent un lien entre le choix de transport de Poutine et son désir apparent d'éviter les services de localisation, et sa méfiance à l'égard de la sécurité de la flotte aérienne présidentielle contre d'éventuelles attaques. "Après le déclenchement de la guerre, en février-mars 2022, il a commencé à utiliser très activement le train blindé, notamment pour se rendre à sa résidence de Valdaï", a déclaré lundi une source anonyme proche du Kremlin, citée par le site d'investigation Dossier Center.

Le Dossier Center est financé par l'ancien oligarque en exil et critique du Kremlin, Mikhail Khodorkovsky. Selon le média, le train blindé de Poutine, bien qu'il soit presque impossible de le distinguer des trains ordinaires, se reconnait à son nombre plus important de locomotives, d'essieux et d'antennes de communication encastrées.

Le train serait composé d'une voiture présidentielle avec une chambre et un bureau pour les réunions, d'une voiture pour l'entourage de Poutine et d'une voiture de communication spéciale séparée. Ses horaires sont adaptés pour permettre au train d'atteindre la vitesse maximale et d'éviter les arrêts intempestifs. D'un coût estimé à un milliard de roubles (13,5 millions de dollars), le train blindé de Poutine aurait commencé à être équipé en 2014 et serait actif depuis la fin de l'été 2021.

SPUTNIK / AFP Le président russe Vladimir Poutine

Le Dossier Center a établi un lien entre la structure de propriété du transporteur de train, basée à l'étranger, et le banquier Yury Kovalchuk, un proche allié de M. Poutine qui gérerait également son palais et d'autres actifs.

Une enquête distincte menée par le site d'information Proekt a révélé mardi que des voies ferrées et des gares exclusives ont été construites près de trois des résidences connues de Poutine pour accueillir son train blindé. Des images satellites ont montré une station clôturée avec un réseau de caméras de surveillance à une distance de marche de la résidence officielle de Poutine à Novo-Ogaryovo, près de Moscou, au moins en 2015, a indiqué Proekt.

Une autre station de train clôturée et sans issue est apparue près de la résidence d'été de Poutine, Bocharov Ruchey, dans la station balnéaire de Sotchi, dans le sud du pays, en 2017, a rapporté Proekt, citant des images satellites. Les images auraient montré une troisième gare gardée avec un héliport apparaissant près du village de Dolgiye Borody, dans la région de Novgorod, la zone habitée la plus proche de la résidence secrète de Poutine à Valdai, en 2019.

Le train blindé de Poutine lui-même est basé dans une section VIP - séparée par une haute clôture et renforcée par des fils barbelés - de la gare de Kalanchyovskaya, dans le centre de Moscou, selon Proekt. Les observateurs n'ont pas tardé à souligner les similitudes entre la préférence présumée du président russe pour les voyages en train blindé et celle du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un.