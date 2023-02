La dernière visite d'Etat en Iran du président chinois date de janvier 2016

Le président chinois Xi Jinping effectuera une visite d'Etat en Iran, a annoncé jeudi le ministère chinois des Affaires étrangères à l'issue d'une visite à Pékin du président iranien Ebrahim Raïssi. M. Xi "a accepté avec plaisir l'invitation" par son homologue à réaliser cette visite, selon un communiqué conjoint publié par le ministère qui n'a pas précisé de date.

La dernière visite d'Etat en Iran du président chinois date de janvier 2016. L'annonce survient au troisième et dernier jour d'une visite de M. Raïssi, la première d'un président iranien en Chine depuis plus de 20 ans.

Le président chinois Xi Jinping et son homologue iranien, Ebrahim Raïssi, ont appelé jeudi à la levée des sanctions contre l'Iran, qui fait partie intégrante de l'accord international sur son programme nucléaire, qui est au point mort.

Les dirigeants ont appelé à la mise en œuvre de l'accord nucléaire iranien de 2015, connu sous le nom de Plan global d'action conjoint, en vertu duquel l'Iran a accepté avec plusieurs pays, dont les États-Unis, de limiter son programme nucléaire en échange d'un allégement des sanctions économiques. Mais en 2018, le président américain de l'époque, Donald Trump, a retiré les États-Unis de l'accord et a ordonné la réimposition des sanctions américaines contre l'Iran.

IRANIAN PRESIDENCY / HANDOUT Le président iranien Ebrahim Raïssi

Le président Joe Biden a déclaré en 2021 que les États-Unis reviendraient dans l'accord si l'Iran se remettait en conformité, mais les discussions sont au point mort. "Toutes les sanctions pertinentes devraient être entièrement levées de manière vérifiable afin de promouvoir la mise en œuvre complète et efficace", ont déclaré les deux hommes.

La Chine et l'Iran ont souligné que la levée des sanctions et la garantie des avantages économiques pour l'Iran étaient des éléments importants de l'accord, ont-ils ajouté.

Mardi, Xi a affirmé à Raïssi que la Chine "participerait de manière constructive" aux pourparlers visant à reprendre les négociations sur la mise en œuvre de l'accord, tout en exprimant son soutien à l'Iran dans la sauvegarde de ses droits et intérêts. "La Chine s'oppose fermement à l'ingérence de forces extérieures dans les affaires intérieures de l'Iran et à l'atteinte à la sécurité et à la stabilité de l'Iran", ont souligné les dirigeants dans le communiqué.

Pékin avait signé en 2021 un vaste accord stratégique sur 25 ans avec Téhéran. Ce grand partenariat couvre des domaines aussi variés que l'énergie, la sécurité, les infrastructures et les communications.