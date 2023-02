Séisme en Turquie : l'ONU lance un appel pour récolter un milliard de dollars

Il s'agit du tremblement de terre le plus dévastateur dans le pays en un siècle

Les Nations unies lancent un appel à l'aide internationale afin de récolter un milliard de dollars pour la Turquie dévastée le 6 février par un séisme qui a fait au moins 40.000 morts, a annoncé jeudi le secrétaire général Antonio Guterres. "Le financement -- qui couvre une période de trois mois -- portera assistance à 5,2 millions de personnes et permettra aux organisations d'aide de renforcer leur soutien crucial aux efforts conduits par le gouvernement" de la Turquie, "frappée par le tremblement de terre le plus dévastateur dans le pays en un siècle", a écrit M. Guterres dans un communiqué.

AP Photo/Bernat Armangue Une famille est assise à côté d'un bâtiment effondré à Antakya, dans le sud-est de la Turquie

https://twitter.com/i/web/status/1625988869781876741 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Mercredi, 30 camions supplémentaires transportant des approvisionnements d'urgence sont entrés dans le nord-ouest de la Syrie, deuxième pays fortement touché par le séisme dévastateur. Au total, 117 camions remplis d'aide humanitaire ont atteint la région depuis la semaine dernière. "Nous continuerons à faire tout notre possible pour aider ceux qui en ont besoin", a affirmé Guterres.

ll a "exhorté la communauté internationale à agir davantage et à financer dans sa totalité cet effort vital pour répondre à l'une des plus grandes catastrophes naturelles de notre temps".

"La Turquie abrite le plus grand nombre de réfugiés au monde et a fait montre d'une immense générosité à l'égard de son voisin syrien depuis des années", a insisté le chef de l'ONU, en utilisant en anglais la désignation "Türkiye" à la place de "Turkey" comme le veut depuis 2022 Ankara et ce qu'ont accepté les Nations unies et les Etats-Unis.