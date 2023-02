Turquie : nouveau séisme de magnitude 5.2, ressenti également dans le nord d'Israël

Le séisme a également été ressenti au Liban et en Syrie

Un tremblement de terre de magnitude 5.2 s'est produit jeudi soir en Turquie, 11 jours après le séisme dévastateur qui a fait plus de 40 000 morts en Turquie et en Syrie. Le séisme a également été ressenti dans le nord d'Israël, au Liban et en Syrie.

La semaine dernière, trois séismes se sont produits en Israël suite au tremblement de terre en Turquie. Selon les experts, un séisme de grande ampleur est à prévoir dans les années à venir.

Les habitants du nord d'Israël ont rapporté le tremblement de terre sur les réseaux sociaux, mais pour l'instant il n'y a aucune confirmation de l'Institut sismologique d'Israël. Il s'agit du quatrième tremblement de terre ressenti en Israël depuis le début du mois. "C'était très court cette fois, mais les lampes du salon ont encore dansé", raconte Shlomi, un internaute.

Un rapport de l'an dernier établi par le ministère de la Construction et du Logement indique que si un fort tremblement de terre se produit en Israël - 80 000 bâtiments sont définis comme à haut risque car construits avant que la norme de construction ne soit modifiée en 1985. 35 % d'entre eux seraient gravement endommagés. Les villes qui seraient les plus durement frappées par un tremblement de terre se trouvent toutes dans la périphérie - Kiryat Shmona, Safed, Tibériade, Hatzur, Migdal Hamek, Afula, Katzrin, Rosh Pina, Beit Shean ou encore Eilat.