Les États-Unis condamnent la construction dans les implantations mais rejettent l'appel palestinien à l'ONU

"Des mesures telles que l'activité de colonisation ou la condamnation aux Nations Unies ne sont d'aucune utilité et nous éloignent de la solution à deux États"

Les États-Unis ont fustigé jeudi soir la décision du cabinet de légaliser les avant-postes illégaux et d'étendre la construction dans les implantations en Cisjordanie, tout en affirmant que l'initiative palestinienne de condamner Israël au Conseil de sécurité de l'ONU "n'est pas utile".

"L'activité israélienne de colonisation crée des faits accomplis sur le terrain et nuit à l'espoir de paix entre Israël et le futur État palestinien", a affirmé Washington. La porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a précisé que "les États-Unis s'opposent fermement à ces mesures qui exacerbent les tensions, nuisent à la confiance entre les parties, et compromettent la faisabilité géographique d'une solution à deux États".

La critique américaine fait suite à la décision des ministres du cabinet politique et de sécurité de légaliser neuf avant-postes illégaux - en réponse aux récents attentats terroristes à Jérusalem.

Il a également été décidé que le Conseil supérieur de la planification de l'administration civile se réunirait dans les prochains jours afin d'approuver la construction de nouveaux logements dans les implantations existantes de Cisjordanie.

Suite à cette décision, les Palestiniens ont demandé au Conseil de sécurité de l'ONU une proposition de résolution qui obligerait Israël à "arrêter immédiatement et sans délai toute activité de colonisation sur le territoire palestinien".

"Des mesures telles que l'activité de colonisation ou cette proposition de résolution ne sont pas utiles et nous éloignent de la solution à deux États", a déclaré aux journalistes Vedant Patel, le porte-parole adjoint du département d'État. Selon lui, les États-Unis travaillent avec leurs partenaires de l'ONU sur les "prochaines étapes" pour tenter de résoudre le conflit israélo-palestinien.