"L'Iran mène des négociations avec 50 pays sur la vente d'armes avancées" (Yoav Gallant)

Il a appelé la communauté internationale à s'unir pour empêcher l'Iran de détenir des armes nucléaires

Le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant a prononcé ce vendredi matin un discours à l'ouverture de la 59e conférence sur la sécurité à Munich, dans lequel il a dénoncé les efforts de l'Iran pour exporter des armes létales, malgré l'embargo qui lui est imposé. Le ministre a appelé la communauté internationale à s'unir contre les efforts de la République islamique et à travailler à la réglementation d'un mécanisme alternatif à l'embargo sur les missiles sol-sol et les drones qui devrait expirer à la fin de cette année.

"Sous et au-dessus de la surface, l'Iran s'efforce sans relâche de détruire l'État d'Israël. Il le fait à la fois directement et par l'intermédiaire de ses mandataires - les armées terroristes qui opèrent près des frontières d'Israël. L'Iran menace non seulement Israël, mais aussi la sécurité et la stabilité de l'Europe, et du monde en général", a déclaré M. Gallant.

"Les effets négatifs de l'Iran s'étendent de plus en plus, traversant les continents et les pays. Au cours de l'année écoulée, l'Iran est devenu un exportateur mondial d'armes mortelles et est en pourparlers pour les vendre avec pas moins de 50 pays dans le monde. L'Iran fournit des drones, d'une portée de 1 000 kilomètres, à des pays d'Europe de l'Est, comme la Biélorussie, et l'a également fait par le passé en Amérique du Sud - au Venezuela", a-t-il poursuivi.

"Si c'est ainsi que l'Iran se comporte lorsqu'il n'a pas de capacité nucléaire, imaginez une situation dans laquelle un arsenal nucléaire est détenu par le régime meurtrier des ayatollahs, c'est une menace intolérable pour la sécurité mondiale. Nous devons utiliser tous les outils possibles - et j'insiste : tous les outils possibles - pour empêcher l'Iran d'avoir des armes nucléaires", a-t-il conclu.