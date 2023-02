Classement des dix artistes les mieux payés au monde en 2022

Les célébrités, musiciens et scénaristes du classement ont gagné plus de 1,3 milliard de dollars en 2022

Le magazine économique Forbes a effectué le classement des dix artistes les mieux payés en 2022. Les pionniers du rock Genesis caracolent en tête du classement avec 230 millions de dollars entre la vente de droits musicaux, des droits de tournée et de musique enregistrée.

L'artiste britannique Sting arrive en seconde position avec 210 millions de dollars empochés l'an dernier. Il a vendu toute sa production musicale, en solo et avec The Police, à Universal Music Group en février. Le trio de tête se complète avec l'acteur américain Tyler Perry avec 175 millions de dollars. Ses revenus proviennent du cinéma, de ses émissions télévisées BET et du site de production qu’il possède à Atlanta. Sa fortune est estimée à un milliard de dollars.

INA FASSBENDER / AFP Le chanteur du groupe de rock britannique The Rolling Stones, Mick Jagger, se produit sur scène lors d'un concert dans le cadre de leur "Stones Sixty European Tour" au Waldbuehne de l'Olympiapark de Berlin

La 4e place est occupée par les réalisateurs de South Park Trey Parker et Matt Stone avec 160 millions de dollars, qui ont une année prospère grâce aux revenus tirés d’un contrat avec HBO Max et de Book of Mormon, la comédie musicale sur l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. A la 5e place, vient ensuite les producteurs des Simpsons James L. Brooks et Matt Groening avec 105 millions de dollars.

Christophe ARCHAMBAULT / AFP L'acteur Brad Pitt

Brad Pitt arrive à la 6ème position des artistes les mieux payés avec 100 millions de dollars. La vente majoritaire de la société de production Plan B a rapporté un pactole à l’acteur.

Le groupe de rock britannique Rolling Stones se positionne à la 7ème place du classement avec 98 millions de dollars grâce à leur tournée dans 15 villes d’Europe l’été dernier.

Le réalisateur James Cameron se trouve à la 8ème position avec 95 millions de dollars avec sa deuxième sortie sur Pandora. La chanteuse Taylor Swift arrive à la 9ème position avec 92 millions de dollars en combinant les ventes de disques, du streaming sur des plateformes comme Spotify, des téléchargements numériques, et des licences.

Le rappeur portoricain Bad Bunny clôt le classement à la dernière place avec 88 millions de dollars grâce à ses deux dernières tournées.