Un pétrolier du milliardaire israélien Eyal Ofer attaqué par l'Iran dans le Golfe persique

Un navire pétrolier du nom de Campo Square, opérant pour le compte de la compagnie maritime Zodiac du milliardaire israélien Eyal Ofer, a été attaqué par des navires des Gardiens de la révolution et des drones suicides dans le golfe Persique. Aucun dommage ni victime n'a été signalé.

Ses sociétés sœurs sont basées en Grande-Bretagne et en Grèce. Les détails de l'événement ont été donnés à la BBC par un responsable militaire américain officiel et un responsable militaire de haut rang "de la région". Le ministère britannique des Affaires étrangères a déclaré que "les navires doivent se déplacer librement et conformément au droit international. Nous travaillons avec nos partenaires internationaux pour clarifier la vérité".