Les fromages français absents du top 10 des meilleurs au monde

Le guide de voyages gastronomique Taste Atlas a révélé son classement des cinquante meilleurs fromages au monde et étonnamment, les produits français ne figurent pas dans le top 10. Le parmesan reggiano arrive en tête, suivi par le gorgonzola piccante et la burrata. À la 5e place trône l'oaxaca cheese mexicain.

Le fromage brésilien canastra a été classé meilleur que le reblochon et le comté qui arrivent en 13e et 14e positions tandis que le Mont d'Or et le Beaufort arrivent en 26e et 31e places.

Le Délice de Bourgogne a été classé à la dernière place.