Le chef étoilé Assaf Granit nommé chef cuisinier pour la compagnie El Al

"Nous nous efforcerons d'apporter la magie et la beauté d'Israël au monde entier"

Assaf Granit, le chef étoilé israélien connu dans le monde entier, a été nommé chef cuisinier pour El Al, et devient donc le responsable de l'élaboration des menus, a annoncé lundi la compagnie aérienne.

La nomination a été révélée lors de l'événement de lancement de la nouvelle image de marque d'El Al qui s'est tenu ce lundi matin. Oren Cohen Butansky, vice-président du service client de la compagnie, a déclaré : "Le choix de Granit a été fait dans le cadre de la démarche stratégique que nous lançons aujourd'hui".

i24NEWS/i24NEWS Le chef israélien Assaf Granit

"Assaf Granit est associé à une image de qualité et nous sommes très heureux qu'il rejoigne El Al. Nous sommes sûrs que sa riche expérience et son talent, qui lui ont déjà valu une étoile Michelin, amélioreront et rafraîchiront l'expérience culinaire de nos passagers", a-t-il affirmé.

"C'est un grand honneur pour moi, j'ai la tête pleine d'idées pour transformer la flotte d'avions d'El Al en véritable restaurants volants", a réagi le chef Granit après l'annonce de sa nomination.

"Avec mon équipe, nous poursuivrons notre travail au sein d'El Al et nous nous efforcerons d'apporter la magie et la beauté d'Israël au monde entier", a-t-il ajouté.

Le chef Granit, qui possède déjà plus de 30 projets et restaurants à travers le monde, a déjà reçu une pluie de récompenses et des critiques culinaires élogieuses. Agé de 44 ans, il est actif depuis plus de 15 ans.