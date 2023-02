Une subvention du Conseil européen attribuée à une équipe de recherche de l'Université de Tel-Aviv

Le groupe veut tester les médicaments et étudier les effets des mutations génétiques au stade précoce du développement embryonnaire

Le Conseil européen de l'innovation a accordé une subvention de 4,95 millions d'euros à un consortium de recherche international de six pays différents, dont le groupe de recherche du Dr. Iftach Nachman de l'École de neurobiologie, biochimie et biophysique de l'Université de Tel-Aviv, pour le développement de modèles de pseudo-embryons à partir de cellules souches, dans le but de tester les médicaments et étudier les effets des mutations génétiques au stade précoce du développement embryonnaire, sans passer par l'utilisation d'animaux de laboratoire, a rapporté l'Université de Tel-Aviv.

La subvention a été accordée au consortium international dans le cadre du projet SUMO (Supervised Morphogenesis in Gastruloids). Les chercheurs vont développer des modèles de pseudo-embryons (appelés "gastruloïdes", car ils permettent d’étudier l’une des étapes cruciales du développement humain, la gastrulation, stade de la différenciation cellulaire), imitant les tissus cardiaques et gastriques, en utilisant des méthodes avancées de microscopie et d'apprentissage automatique, pour les rendre plus robustes et davantage reproductibles.

"Ces dernières années, le domaine de la recherche sur les modèles embryonnaires ou pseudo-embryons connaît un essor considérable", explique le Dr. Iftach Nachman. "L'un des principaux problèmes liés au développement in vitro de tels modèles à base de cellules souches (et des organoïdes en général) est la grande variabilité des différents échantillons. Nous devons apprendre à contrôler ces variations afin de mettre pleinement à profit la promesse de ces modèles dans les domaines de la médecine et des sciences fondamentales. Cette subvention nous permettra d'approfondir les recherches dans ce domaine".

SUMO est un projet international qui réunit les chercheurs suivants (et leurs groupes de recherche) : le Prof. Stefan Krauss de l'hôpital universitaire d'Oslo en Norvège (coordinateur), le Dr. Jesse Veenvliet de l’Institut Max Planck de biologie cellulaire moléculaire et de génétique en Allemagne, le Prof. Molly Stevens de l’Imperial College de Londres, Royaume-Uni, le Prof. Nikolaj Gadegaard de Université de Glasgow, Royaume-Uni, le Dr. Iftach Nachman de l’Université de Tel-Aviv, le Prof. Jens von Kries de l'Institut Leibniz de pharmacologie moléculaire en Allemagne et le Prof. Jan Helge Solbeck de l'Université d'Oslo en Norvège.

Lancé officiellement en 2021, le Conseil européen de l'Innovation (EIC) a pour but de promouvoir les innovations de rupture des laboratoires jusqu'à leur mise sur le marché, au moyen de programmes de financement et d'accompagnement des lauréats.