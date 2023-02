"Des menaces de ce type n'affecteront pas le travail professionnel de la chaîne" (Iran International)

Des responsables israéliens de la sécurité ont transmis à la Grande-Bretagne des informations selon lesquelles l'Iran avait l'intention de nuire aux journalistes de la chaîne de télévision Iran International, affiliée à l'opposition iranienne et qui émet depuis Londres. Les émissions de la chaîne au Royaume-Uni ont été immédiatement arrêtées et transférées à Washington. Le média israélien N12 révèle que le PDG d'Iran International a appelé vendredi soir ses employés nés en Iran et résidant en Grande-Bretagne à ne pas venir travailler. Le lendemain, les bureaux de la chaîne ont été fermés en raison du danger.

Le vice-ministre britannique de l'Intérieur Tom Tugendhat a qualifié les menaces de la République islamique d'"attaque directe contre les libertés britanniques et de tentative de saper la souveraineté britannique". Iran International "ne restera pas silencieux face aux lâches menaces d'un régime autoritaire. Nous continuerons à leur apporter tout le soutien pour s'assurer qu'ils puissent continuer à opérer en toute sécurité depuis la Grande-Bretagne", indique-t-il.

L'agence de presse iranienne Tasnim a rapporté que le gouvernement britannique avait convoqué le chargé d'affaires iranien à Londres pour exprimer sa protestation contre les menaces faites aux journalistes. Les menaces du régime de Téhéran envers la chaîne, où travaillent environ 300 Iraniens, ont considérablement augmenté ces derniers mois après la couverture des manifestations en Iran.

"Des menaces de ce type n'affecteront pas le travail professionnel de la chaîne. Nous restons déterminés à fournir des informations justes, précises et équilibrées sur les développements en Iran et dans le monde", a déclaré Iran International.