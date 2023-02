Une fondation iranienne offre des terres agricoles à l'agresseur de Salman Rushdie

Rushdie, 75 ans, a perdu un œil et l'usage d'une main après l'agression d'un Américain musulman chiite sur la scène d'un événement littéraire

Une fondation iranienne a décidé de récompenser l'homme qui a attaqué le romancier Salman Rushdie l'année dernière, le laissant gravement blessé, en lui donnant 1 000 mètres carrés de terres agricoles, a rapporté mardi la télévision d'État via son canal Telegram. Rushdie, 75 ans, a perdu un œil et l'usage d'une main après l'agression d'un Américain musulman chiite de 24 ans, originaire du New Jersey, sur la scène d'un événement littéraire organisé près du lac Érié, dans l'ouest de l'État de New York, au mois d'août.

"Nous remercions sincèrement l'action courageuse du jeune Américain qui a fait le bonheur des musulmans en rendant aveugle un des yeux de Rushdie et en mettant hors d'usage une de ses mains", a déclaré Mohammad Esmail Zarei, secrétaire de la Fondation pour l'application des fatwas de l'imam Khomeiny. "Rushdie n'est plus qu'un mort-vivant et pour honorer cet acte de bravoure, environ 1 000 mètres carrés de terres agricoles seront donnés à cette personne ou à l'un de ses représentants légaux", a-t-il ajouté.

L'attaque a eu lieu 33 ans après que l'ayatollah Ruhollah Khomeini, alors chef suprême de l'Iran, eut émis une fatwa (décret religieux), appelant les musulmans à assassiner Rushdie quelques mois après la publication de son livre "Les versets sataniques". Certains musulmans considéraient comme blasphématoires des passages du roman concernant le prophète Mahomet. Rushdie, qui est né en Inde dans une famille musulmane du Cachemire, a vécu depuis avec sa tête mise à prix et a passé neuf ans dans la clandestinité sous la protection de la police britannique.

NORBERT SCHILLER / AFP Le 17 février 1989, des Iraniennes tiennent des banderoles sur lesquelles on peut lire "Holly Koran" et "Kill Salman Rushdie" lors d'une manifestation contre l'écrivain britannique Salman Rushdie à Téhéran.

Alors que le gouvernement réformateur du président Mohammad Khatami a pris ses distances avec la fatwa à la fin des années 1990, la prime de plusieurs millions de dollars qui pesait sur la tête de Rushdie n'a cessé de croître et la fatwa n'a jamais été levée. Le successeur de Khomeiny, le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, a été suspendu de Twitter en 2019 pour avoir déclaré que la fatwa contre Rushdie était "irrévocable."

L'homme accusé d'avoir attaqué le romancier a plaidé non coupable à des accusations de tentative de meurtre au second degré et d'agression.