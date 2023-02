Le document décrit dans les moindres détails une annexion rampante par des moyens politiques, économiques et militaires du pays voisin de la Russie

Un document stratégique interne du bureau exécutif de Vladimir Poutine ayant fait l'objet d'une fuite et obtenu par Yahoo News présente un plan détaillé sur la manière dont la Russie prévoit de prendre le contrôle total de la Biélorussie d'ici 2030 sous le prétexte d'une fusion entre les deux pays. Le document décrit dans les moindres détails une annexion rampante par des moyens politiques, économiques et militaires de la Biélorussie par la Russie.

"Les objectifs de la Russie en ce qui concerne la Biélorussie sont les mêmes qu'avec l'Ukraine", a déclaré à Yahoo News Michael Carpenter, l'ambassadeur américain auprès de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. "Seulement en Biélorussie, elle s'appuie sur la coercition plutôt que sur la guerre. Son objectif final reste l'incorporation", a-t-il ajouté.

Selon le document, publié à l'automne 2021, l'objectif final est la formation d'un soi-disant État de l'Union de la Russie et de la Biélorussie au plus tard en 2030. Tout ce qu'implique la fusion des deux pays a été envisagé, y compris l'"harmonisation" des lois biélorusses avec celles de la Fédération de Russie ; une "politique étrangère et de défense coordonnée" et une "coopération commerciale et économique ... sur la base de la priorité" des intérêts russes ; et "la garantie de l'influence prédominante de la Fédération de Russie dans les domaines sociopolitique, commercial et économique, scientifique et éducatif, et culturel et de l'information."

Une telle initiative mettrait les Biélorusses à la merci des priorités du Kremlin, que ce soit en matière d'agriculture, d'industrie, d'espionnage ou de guerre.

Le document a été obtenu par un consortium international de journalistes issus de différents médias. Selon un fonctionnaire ayant une connaissance directe de son élaboration, la paternité du document stratégique revient à la direction présidentielle pour la coopération transfrontalière, une subdivision de l'administration présidentielle de M. Poutine, créée il y a cinq ans. La mission réelle de cette direction serait en réalité d'exercer un contrôle sur les pays voisins que la Russie considère comme faisant partie de sa sphère d'influence : l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, le Belarus, l'Ukraine et la Moldavie.