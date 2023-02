"Le Haut Commissaire de l'ONU est le dernier à pouvoir enseigner à Israël ce qu'est la démocratie" (ambassadeur)

"Je suggère que le Haut Commissaire s'occupe de la protection des droits de l'homme en Syrie"

L'ambassadeur d'Israël aux Nations Unies, Gilad Erdan, a répondu mardi au Haut Commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme, Volker Turk, après exprimé son inquiétude et demandé la suspension de la réforme judiciaire voulue par le nouveau gouvernement de Benjamin Netanyahou.

"Le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, qui est responsable du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, l'un des organes les plus déformés et les plus anti-moraux du monde, est le dernier à pouvoir enseigner à Israël ce qu'est la démocratie. Sa déclaration n'a aucune validité juridique ou morale et il n'a aucun droit d'interférer dans les affaires internes d'Israël", a répondu M. Erdan.

"Le Conseil des droits de l'homme est un organe dans lequel Israël est radicalement discriminé depuis de nombreuses années, un organe dans lequel des commissions d'enquête antisémites sont mises en place contre Israël, et dont Israël n'a jamais reconnu l'autorité morale", a-t-il affirmé.

Shlomi Amsalem/GPO

"Je suggère que le Haut Commissaire s'occupe de la protection des droits de l'homme en Syrie, du meurtre de femmes et de manifestants en Iran, de la persécution de la communauté LGBTI+ au sein de l'Autorité palestinienne, et de la longue liste d'organisations terroristes et de graves injustices commises par des régimes que lui et le Conseil des droits de l'homme ignorent régulièrement, avant d'intervenir et de prêcher la morale à la seule démocratie du Moyen-Orient", a poursuivi l'ambassadeur.

"Quelle absurdité", a déclaré le Premier ministre Benjamin Netanyahou, selon un communiqué de son bureau, en réaction à l'appel. Le Haut -commissaire de l'ONU "ferait mieux de condamner les violations des droits de l'Homme en Iran, en Syrie ou chez l'Autorité palestinienne".

Le ministre des Affaires étrangères Eli Cohen a également réagi en affirmant :"Nous n'accepterons pas de prêche moral de la part de ceux qui ignorent les violations flagrantes des droits de l'homme en Syrie, en Iran, dans l'Autorité palestinienne et à Gaza, et qui attaquent Israël, la seule démocratie du Moyen-Orient, plus que tout autre pays. L'État d'Israël continuera d'être une démocratie forte et prospère, qui protégera les droits de l'individu".

Le Parlement israélien a approuvé mardi en première lecture deux dispositions phares de la réforme du système judiciaire, dans un climat de polarisation politique croissante.