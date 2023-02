À Varsovie, Joe Biden assurera les pays d'Europe de l'Est du soutien des États-Unis face à la menace russe

Joe Biden "réaffirmera le soutien indéfectible des Etats-Unis envers la sécurité de l'Alliance"

Le président américain Joe Biden rencontre mercredi à Varsovie le groupe de neuf dirigeants des pays de l'Otan d'Europe centrale et de l'Est, en présence du secrétaire général de l'Alliance atlantique, pour les assurer du soutien "indéfectible" de Washington face à Moscou au lendemain d'un discours belliqueux de Vladimir Poutine. Joe Biden "rencontrera les dirigeants des Neuf de Bucarest (B9), un groupe d'alliés de l'Otan de notre flanc oriental, en présence du secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg afin de réaffirmer le soutien indéfectible des Etats-Unis envers la sécurité de l'Alliance", a déclaré dans un communiqué la Maison Blanche.

La rencontre, prévue au palais présidentiel de Varsovie, a pour but de rassurer la Bulgarie, la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie. Ces neuf pays sont d’anciens membres de l’URSS ou du bloc communiste et se trouvent sur le flanc oriental de l'Otan.

Dmitry ASTAKHOV / SPUTNIK / AFP Le président russe Vladimir Poutine prononce son discours annuel sur l'état de la nation à Moscou, en Russie

La rencontre entre Joe Biden et les dirigeants de ces pays intervient au lendemain d'un virulent discours du président russe, qui a juré de poursuivre "méthodiquement" son offensive en Ukraine et a annoncé le retrait de la Russie du traité russo-américain New Start sur le désarmement nucléaire. Les Occidentaux veulent "en finir avec nous une bonne fois pour toutes", a déclaré Vladimir Poutine, accusant Washington et ses alliés européens de porter "la responsabilité de l'attisement du conflit ukrainien et de ses victimes".

Joe Biden lui a répondu le même jour à Varsovie, que "l'Occident ne complote pas pour attaquer la Russie comme Poutine l'a dit". "Les millions de citoyens russes qui veulent seulement vivre en paix avec leurs voisins ne sont pas l'ennemi", a-t-il ajouté.